Для приготовления лосося не всегда нужна духовка. Филе красной рыбы хорошо получается и на сковороде.

Тушеное филе лосося

Рыба по этому рецепту готовится всего за 15 минут, но выходит очень вкусной и ароматной. Тушеного лосося можно подавать с лапшой, овощами или рисом на гарнир.

Приготовление:

Посыпать филе лосося небольшим количеством соли. Соединить вино, воду, укроп, петрушку и лук в широкой сковороде, довести до кипения на среднем огне. Филе лосося выложить кожей вниз на сковороду. Жидкость должна покрывать рыбу минимум на 5 мм. Накрыть крышкой и готовить 5-10 минут, в зависимости от толщины филе или до желаемой степени готовности. Не пережарить. Подавать, посыпав свежемолотым черным перцем.

Жареный лосось с соусом тартар

Лосось на сковороде: ТОП-5 рецептов depositphotos.com

Вкусная идея для обеда: жареная красная рыба с татарским соусом.

Приготовление:

Куски рыбы промыть и обсушить. Сбрызнуть лимонным соком, посолить и поперчить, дать постоять 15 минут. Разогреть сковороду с растительным маслом и поджарить лосося с двух сторон. Сметану взбить, добавить майонез и перемешать. Вареные яйца почистить и мелко порубить. Зелень помыть и измельчить, очищенный чеснок натереть на терке. Перемешать все ингредиенты, посолить и поперчить. Подавать рыбу с соусом и салатом из свежих овощей.

Лосось с лимонно-сливочным соусом

Лосось на сковороде: ТОП-5 рецептов depositphotos.com

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Простой, вкусный и полезный рецепт жареного лосося с лимонно-сливочным соусом.

Приготовление:

Налить лимонный сок, бульон и сливки в маленькую кастрюлю и довести до кипения. Сразу уменьшить огонь до минимума, накрыть кастрюлю и варить на медленном огне 10 минут. Добавить соль и перец по вкусу. Пока готовится соус, промыть лосося в холодной воде и вытереть бумажными полотенцами. Добавить масло в сотейник, достаточно большой, чтобы выложить рыбу в один слой. Нагреть на среднем огне. Выложить рыбу кожей вниз в горячую сковороду. Готовить в течение 3-5 минут, в зависимости от толщины рыбы. Посолить и перевернуть на другую сторону; готовить еще 3-5 минут. Переложить рыбу на блюдо и полить соусом. Украсить зеленью и ломтиками лимона.

Жареный лосось с картофельными котлетами и яйцом-пашот

Лосось на сковороде: ТОП-5 рецептов depositphotos.com

Рецепт жареного филе лосося с картофельными котлетами и яйцами-пашот на гарнир.

Приготовление:

Картофель почистить, нарезать кружочками и отварить в подсоленной воде до мягкости. Слить воду и размять картофель в пюре. Добавить рубленую зелень и молотый перец. Сформировать из картофельного пюре небольшие котлеты и обжарить на растительном масле до золотистого цвета. Приготовить яйца-пашот. Филе лосося промыть, обсушить и разрезать на порционные куски, приправить по вкусу и смазать растительным маслом. Разогреть сковороду и обжарить рыбу до готовности. Подавать жареную рыбу с картофельными котлетами и яйцами-пашот.

Жареные стейки лосося с овощами

Лосось на сковороде: ТОП-5 рецептов depositphotos.com

Готовим жареную рыбу в чесночном маринаде с гарниром из стручковой фасоли, зеленого горошка и помидоров.

Приготовление:

На доске раздавить чеснок ножом. Стейк из лосося посолить и поперчить по вкусу, полить сверху оливковым маслом и соком лимона, уложить сверху раздавленный чеснок. Поставить в прохладное место на 15 минут для маринования. Рыбу обжарить на гриле или сковороде до золотистого цвета и выложить на блюдо. В сковороде разогреть растительное масло, обжарить стручковую фасоль и зеленый горошек до мягкости, посолить и поперчить. За 5 минут до готовности добавить помидоры черри и жареные кедровые орехи. Подавать рыбу с овощным гарниром, посыпав рубленой зеленью.

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