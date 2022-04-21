Как правильно провести Чистый Четверг — что можно и что нельзя в этот день

Несмотря на то, что в нашей стране второй месяц идет война, мы стараемся по возможности уважать традиции наших предков и, если получается каким-то следовать. Так, сегодня, 21 апреля 2022 года — Чистый Четверг. Какие традиции связаны с этим днем?

В Чистый четверг начинаются первые приготовления к Пасхе. Какие традиции соблюдаются в этот день, что нельзя делать и как себя вести, чтобы в доме царило благополучие, читайте на Ivona.

Чистый четверг 2022: какого числа праздник

Чистый четверг 2022 — последний четверг Великого поста, и наступает в Страстную неделю перед Пасхой. Поскольку Пасха в нынешнем году будет 24 апреля, то Чистый четверг приходится на 21 апреля.

Сегодня — чистый четверг. Что нужно знать pinterest.com

Чистый четверг 2022: традиции дня

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В четверг Страстной недели воспоминают четыре важнейших евангельских события, совершившиеся в этот день: Тайная вечеря, на которой Господь установил новозаветное таинство Святого Причащения (Евхаристии), омовение Господом ног ученикам Своим в знак глубочайшего смирения и любви к ним, молитва Спасителя в саду Гефсиманском и предательство Иуды.

Верующим необходимо прийти в храмы, исповедаться и причаститься. В доме в этот день традиционно пекут куличи и красят яйца. Готовить нужно с молитвой и со светлыми мыслями.

Сегодня — чистый четверг. Что нужно знать pinterest.com

Чистый четверг 2022 обряды и обычаи

Обычай в Великий четверг убирать в доме сохранился в знак воспоминания о том, как готовили Петр и Иоанн к Тайной вечере сионскую горницу. Именно поэтому верующие старались вычистить и перестирать все в доме, приводили в порядок и огород, и двор, и подсобные помещения. Такое стремление навести порядок и красоту объясняли и тем, что Воскресению Христову радуется весь мир.

После и до дня Пасхи включительно убираться было не принято, чтобы “не засорить глаза лежащему во гробе Христу“. В народе говорили: “Если в Чистый четверг вымоешься и вымоешь дом, весь год чистота в избе водиться будет“.

Сегодня — чистый четверг. Что нужно знать pinterest.com

Очень распространена традиция с утра умываться серебром, когда в кувшине с водой лежит серебряная монета. Согласно обряду, в воду, которой мыли окна и двери, тоже бросали горсть монет и читали заговор: “Денежки, водитесь - не переводитесь, растите-умножайтесь, врагу не доставайтесь!“. После уборки складывали заговоренную мелочь в чистый угол дома на неделю, а воду выливали под любое дерево.

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Придя домой после службы, люди освященной свечой выжигали на косяках и окнах охранительный крест. В Чистый четверг люди также приносили домой можжевельник и вереск, веточки прикрепляли у входной двери, чтобы уберечь дом от несчастий.

Особые поверья были связаны с четверговой солью - соль заворачивали в тряпочку и припекали в печи, такая соль считалась очищенной от скверны (руки Иуды). Этой же солью солили освященные крашеные яйца на Пасху. Она наделялась целебными свойствами и хранилась весь год.

Сегодня — чистый четверг. Что нужно знать pinterest.com