Как будут проходить богослужения в военное время?

Уже в это воскресенье, 24 апреля, православные будут отмечать Пасху. Православной церкви Украины рассказали, как будут проходить богослужения в Страстную седмицу на Пасху.

В ПЦУ отметили, что в связи в военным положением и комендантским часом, благословляется устанавливать время начала богослужений особенно в четверг, пятницу и на Пасху так, чтобы их начало и окончание не приходилось на период комендантского часа. Следует также учесть дополнительное время на дорогу к храму и от него (около часа до и после богослужения в зависимости от населенного пункта).

«В связи с этим разрешается начать Пасхальное богослужение не в полночь, а утром в воскресенье после завершения комендантского часа. В монастырях, имеющих закрытую территорию, и доступ к которым будет ограничен на время действия комендантского часа, богослужения совершаются в соответствии с решением руководства монастыря с учетом общих норм», — отметили в ПЦУ.

Для церквей в местностях, где нет активных боевых действий и обстрелов, духовенству рекомендуют обратиться в органы местной власти с просьбой изменить время комендантского часа на Пасхальную ночь.

График богослужений в Страстную седмицу рекомендуют заранее обнародовать в церквях и через местные СМИ.

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