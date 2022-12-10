Як приготувати цвітну капусту, від якої перехоплює подих

Український шеф-кухар колумбійського походження, ресторатор, суддя «МастерШеф. Битва сезонів» на СТБ Ектор Хіменес-Браво показав, як ідеально можна приготувати цвітну капусту.

«Цвітна капуста — справжня скарбниця мікроелементів, вітамінів та мінералів, яку варто додати у раціон. Пропоную смачний та особливий рецепт, який перехоплює подих!», — ділиться Ектор.

Інгредієнти:

Борошно — 100 г

Пармезан — 50 г

Вівсяне борошно — 100 г

Сіль — до смаку

Перець — до смаку

Оливкова олія — 10 г

Варена цвітна капуста

Помідор — 50 г

Моцарела — 100 г

Базилік — 10 г

Спосіб приготування:

Попередньо трохи відварюємо капусту, нарізаємо її у форму стейка. Змішуємо у ємності борошно, пармезан, сіль та перець, перемішуємо. Кладемо капусту у ємність, натираємо з двох боків сумішшю та приправляємо олією. Запікаємо при 180 градусах у духовій шафі. Дістаємо та викладаємо на капусту нарізані помідори, моцарелу та базилік. Перчимо та поливаємо оливковою олією, запікаємо в духовці до готовності так, щоб сир розплавився.

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