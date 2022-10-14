Інгредієнти:

  • Відварена картопля — 3 шт
  • Сіль/ Чорний перец — на смак
  • Яєчний жовток  — 2 шт
  • Зелень — 5 г
  • Борошно — 45 г

Начинка:

  • Цибуля порей стебель — 50 г
  • Вершкове масло — 15 г
  • Оливкова олія — 10 г
  • Гриби шампіньйони — 70 г
  • Сир Пармезан — 15 г

Приготування:

  1. Відварюємо картоплю, розчавлюємо в пюре, солимо та перчимо.
  2. Додаємо до картоплі два яєчні жовтки. 
  3. Нарізаємо петрушку (лише листочки!), або будь-яку іншу зелень.
  4. Додаємо борошно до картоплі і замішуємо тісто.
  5. Ставимо нагріватись воду.
  6. Починаємо робити начинку: ріжемо цибулю порей, і смажимо її на міксі вершкової та оливкової олії.
  7. А поки цибуля смажиться, нарізаємо гриби - не дрібно, десь на 4 чи 6 дольок. І також додаємо їх до цибулі на пательню.
  8. Починаємо формувати ньоккі: викладаємо трохи борошна на дошку і на руки, беремо трохи тіста і скатуємо кульку. 
  9. Нашу кульку кидаємо у воду на плиті, аби перевірити чи буде вона тримати форму. Якщо кулька не тримає форму - додайте до тіста ще борошна.
  10. Не забувайте помішувати цибулю та гриби, що смажаться.
  11. З тіста ліпимо ковбаску, та розрізаємо на частинки. На кожну трошки натискаємо пальцями і розплющуємо.
  12. Підсоліть воду та закидайте в неї ньоккі на 3 хвилини. 
  13. Дістаємо зварені ньоккі та викладаємо на пательню до грибів та цибулі, щоб вони обмінювались смаками та добре піджарювались.
  14. Можна трошки підсолити цю суміш на пательні та додати вершкового масла.
  15. Викладаємо вже підсмажені ньоккі, гриби та цибулю на тарілку та натираємо пармезан, аби присипати ним страву.

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