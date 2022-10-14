Картопляні ньоккі з грибами та пармезаном
Фантастично легкі ньоки або галушки з картоплею, грибами та запашним пармезаном! Таке варто спробувати приготувати і не раз!
Інгредієнти:
- Відварена картопля — 3 шт
- Сіль/ Чорний перец — на смак
- Яєчний жовток — 2 шт
- Зелень — 5 г
- Борошно — 45 г
Начинка:
- Цибуля порей стебель — 50 г
- Вершкове масло — 15 г
- Оливкова олія — 10 г
- Гриби шампіньйони — 70 г
- Сир Пармезан — 15 г
Приготування:
- Відварюємо картоплю, розчавлюємо в пюре, солимо та перчимо.
- Додаємо до картоплі два яєчні жовтки.
- Нарізаємо петрушку (лише листочки!), або будь-яку іншу зелень.
- Додаємо борошно до картоплі і замішуємо тісто.
- Ставимо нагріватись воду.
- Починаємо робити начинку: ріжемо цибулю порей, і смажимо її на міксі вершкової та оливкової олії.
- А поки цибуля смажиться, нарізаємо гриби - не дрібно, десь на 4 чи 6 дольок. І також додаємо їх до цибулі на пательню.
- Починаємо формувати ньоккі: викладаємо трохи борошна на дошку і на руки, беремо трохи тіста і скатуємо кульку.
- Нашу кульку кидаємо у воду на плиті, аби перевірити чи буде вона тримати форму. Якщо кулька не тримає форму - додайте до тіста ще борошна.
- Не забувайте помішувати цибулю та гриби, що смажаться.
- З тіста ліпимо ковбаску, та розрізаємо на частинки. На кожну трошки натискаємо пальцями і розплющуємо.
- Підсоліть воду та закидайте в неї ньоккі на 3 хвилини.
- Дістаємо зварені ньоккі та викладаємо на пательню до грибів та цибулі, щоб вони обмінювались смаками та добре піджарювались.
- Можна трошки підсолити цю суміш на пательні та додати вершкового масла.
- Викладаємо вже підсмажені ньоккі, гриби та цибулю на тарілку та натираємо пармезан, аби присипати ним страву.