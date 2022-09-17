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Конфитюр из слив и инжира: лучшее сочетание
17 сентября, 17:00
Ингредиенты
- Слива - 1 кг
- Инжир - 1 кг
- Сахар – 2 кг
- Лимонный сок – 4 ст.л
Способ приготовления
- Сливы и инжир помыть. Сливы разделить на половинки, вытащить косточки, инжир очистить от кожуры.
- Фрукты измельчить в блендере, добавить лимонный сок и сахар. Перемешать. Оставить на 1 час, чтобы фрукты пустили сок.
- На сильном огне довести фрукты до кипения, варить 4 минуты, все время помешивая.
- Снять с огня, горячим разлить по баночкам (200-250 мл) и сразу закрыть крышкой.