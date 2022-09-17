Ингредиенты

  • Слива - 1 кг
  • Инжир - 1 кг
  • Сахар – 2 кг
  • Лимонный сок – 4 ст.л

Способ приготовления

  1. Сливы и инжир помыть. Сливы разделить на половинки, вытащить косточки, инжир очистить от кожуры.
  2. Фрукты измельчить в блендере, добавить лимонный сок и сахар. Перемешать. Оставить на 1 час, чтобы фрукты пустили сок.
  3. На сильном огне довести фрукты до кипения, варить 4 минуты, все время помешивая.
  4. Снять с огня, горячим разлить по баночкам (200-250 мл) и сразу закрыть крышкой.
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