Запеченный инжир с медом
Легкая пряность тимьяна, нежная, сладкая консистенция инжира со сливочным сыром и легкая миндальная нотка делают этот десерт поистине божественным!
Ингредиенты
- Инжир - 12 шт
- Тимьян - 4 веточки
- Амаретто - 3 ст.л
- Мед - 4 ст.л
- Рикотта - 100 г
Способ приготовления
- Разогрейте духовку до 200 градусов.
- На инжире сделайте крестообразные надрезы и выложите на противень.
- Сверху посыпьте фрукты листьями тимьяна, затем полейте амаретто и 2 ст.л. меда (чтобы мед не оставался на ложке, предварительно опустите ее в кипяток).
- Выпекайте инжир 15 мин.
- Затем на готовый инжир раскрошите рикотту и полейте плод медом.