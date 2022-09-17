Ингредиенты

  • Инжир - 12 шт
  • Тимьян - 4 веточки
  • Амаретто - 3 ст.л
  • Мед - 4 ст.л
  • Рикотта - 100 г

Способ приготовления

  1. Разогрейте духовку до 200 градусов.
  2. На инжире сделайте крестообразные надрезы и выложите на противень.
  3. Сверху посыпьте фрукты листьями тимьяна, затем полейте амаретто и 2 ст.л. меда (чтобы мед не оставался на ложке, предварительно опустите ее в кипяток).
  4. Выпекайте инжир 15 мин.
  5. Затем на готовый инжир раскрошите рикотту и полейте плод медом.
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