Ведущая проекта «Счастливые за семь дней» Надежда Матвеева поделилась легким рецептом для полезного и вкусного завтрака.

Ингредиенты:

1 авокадо

гималайская соль по вкусу

перец по вкусу

сок лимона по вкусу

5 помидоров черри

1 яйцо

1 упаковка листьев салата или другой зелени по собственному вкусу.

трюфельный соус (по желанию).

Способ приготовления:

Авокадо разделяем пополам, мягкую часть разминаем в состояние пюре, добавляем соль и перец, сок лимона. Выкладываем пюре на листья салата и другую зелень, украшаем помидорами черри. Готовим яйцо-пашот: осторожно разбиваем яйцо в маленькую чашку, добавляем в воду столовую ложку уксуса и чайную ложку соли. Когда вода хорошо кипит, ложкой создаем водоверт и в середину выливаем яйцо, помогаем ложкой закрутиться. Приготовление яйца занимает 1,5 – 2 минуты. Выкладываем в другие ингредиенты. Добавляем несколько капель соуса.

Приятного аппетита!

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