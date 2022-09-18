Ведущая проекта «Счастливые за семь дней» Надежда Матвеева поделилась легким рецептом для полезного и вкусного завтрака. 

Ингредиенты:

  • 1 авокадо
  • гималайская соль по вкусу
  • перец по вкусу
  • сок лимона по вкусу
  • 5 помидоров черри
  • 1 яйцо
  • 1 упаковка листьев салата или другой зелени по собственному вкусу.
  • трюфельный соус (по желанию).

Способ приготовления:

  1. Авокадо разделяем пополам, мягкую часть разминаем в состояние пюре, добавляем соль и перец, сок лимона.
  2. Выкладываем пюре на листья салата и другую зелень, украшаем помидорами черри.
  3. Готовим яйцо-пашот: осторожно разбиваем яйцо в маленькую чашку, добавляем в воду столовую ложку уксуса и чайную ложку соли. Когда вода хорошо кипит, ложкой создаем водоверт и в середину выливаем яйцо, помогаем ложкой закрутиться. Приготовление яйца занимает 1,5 – 2 минуты.
  4. Выкладываем в другие ингредиенты. Добавляем несколько капель соуса.

Приятного аппетита!

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