Идеальный завтрак с авокадо и зеленью по рецепту Надежды Матвеевой
Ведущая проекта «Счастливые за семь дней» Надежда Матвеева поделилась легким рецептом для полезного и вкусного завтрака.
Ингредиенты:
- 1 авокадо
- гималайская соль по вкусу
- перец по вкусу
- сок лимона по вкусу
- 5 помидоров черри
- 1 яйцо
- 1 упаковка листьев салата или другой зелени по собственному вкусу.
- трюфельный соус (по желанию).
Способ приготовления:
- Авокадо разделяем пополам, мягкую часть разминаем в состояние пюре, добавляем соль и перец, сок лимона.
- Выкладываем пюре на листья салата и другую зелень, украшаем помидорами черри.
- Готовим яйцо-пашот: осторожно разбиваем яйцо в маленькую чашку, добавляем в воду столовую ложку уксуса и чайную ложку соли. Когда вода хорошо кипит, ложкой создаем водоверт и в середину выливаем яйцо, помогаем ложкой закрутиться. Приготовление яйца занимает 1,5 – 2 минуты.
- Выкладываем в другие ингредиенты. Добавляем несколько капель соуса.
Приятного аппетита!
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