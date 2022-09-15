Ингредиенты

  • Тыква средняя - 1 шт
  • Телятина - 500 г
  • Морковь - 6 шт
  • Лук - 4 шт
  • Сметана - 200 г
  • Оливковое масло - 3 ст.л.
  • Соль - по вкусу
  • Петрушка - 1 пучок
  • Укроп - 1 пучок
  • Паприка - 4 ч.л. без горки
  • Карри - 3 ч.л. без горки
  • Мускатный орех молотый - 1/2 ч.л.
  • Кориандр молотый - 1/3 ч.л.

Способ приготовления

  1. Мясо и овощи промойте и почистите.
  2. Из тыквы срежьте "крышку", удалите ложкой семена. 
  3. Морковь и лук порежьте на мелкие кубики, мясо - на кубики чуть крупнее. Зелень мелко порубите.
  4. Лук обжарьте под крышкой на среднем огне до прозрачности. Параллельно на сковороде обжарьте мясо на среднем огне 8-10 минут, посолите и перемешайте. Как только лук станет прозрачным, добавьте к нему морковь.  
  5. Когда морковь будет готова, добавьте овощи к мясу и тушите все вместе еще несколько минут. Добавьте специи и сметану. Тушите 5 минут. Выключите огонь и добавьте порубленную зелень. 
  6. Противень накройте фольгой и поместите тыкву. Нафаршируйте ее готовой начинкой. Накройте тыкву "крышкой". Запекайте в предварительно разогретой до 180 градусов духовке 45-55 минут. Готовность тыквы можно проверить с помощью деревянной шпажки или зубочистки.
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