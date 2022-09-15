Морковь и лук порежьте на мелкие кубики, мясо - на кубики чуть крупнее. Зелень мелко порубите.
Лук обжарьте под крышкой на среднем огне до прозрачности. Параллельно на сковороде обжарьте мясо на среднем огне 8-10 минут, посолите и перемешайте. Как только лук станет прозрачным, добавьте к нему морковь.
Когда морковь будет готова, добавьте овощи к мясу и тушите все вместе еще несколько минут. Добавьте специи и сметану. Тушите 5 минут. Выключите огонь и добавьте порубленную зелень.
Противень накройте фольгой и поместите тыкву. Нафаршируйте ее готовой начинкой. Накройте тыкву "крышкой". Запекайте в предварительно разогретой до 180 градусов духовке 45-55 минут. Готовность тыквы можно проверить с помощью деревянной шпажки или зубочистки.