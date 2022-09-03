Запеченная кукуруза с беконом по рецепту Эктора Хименеса-Браво
Украинский шеф-повар колумбийского происхождения, ресторатор, ведущий проекта «Проснись с Эктором» и судья «МастерШеф. Битва сезонов» на СТБ Эктор Хименес-Браво поделился в соцсети рецептом запеченной кукурузы с беконом под соусом бешамель.
«Хватаем сезон кукурузы за хвост и бежим на кухню готовить вкуснятину», – отмечает шеф-повар.
Ингредиенты:
- 2 шт кукурузы
- 150 г бекона
- 30 г сливочного масла
- 30 г муки
- 150 г молока
- 5 г копченой паприки
- 100 г сыра (моцарелла/гауда, маасдам)
- соль и перец
- петрушка
Способ приготовления:
- Обертываем кукурузу беконом и ставим в духовку на 20 минут при 180 градусах.
- Готовим соус: в сотейнике смешиваем сливочное масло, муку, соль, копченую паприку, молоко.
- Хорошо помешиваем венчиком и готовим к консистенции соуса. Добавляем тертый творог, мешаем.
- Поливаем кукурузу соусом и ставим запекаться еще на 5 минут при 200 градусах. Украшаем петрушкой.
Приятного аппетита!
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