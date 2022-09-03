Запеченная кукуруза с беконом по рецепту Эктора Хименеса-Браво. Фото: пресс-служба

Украинский шеф-повар колумбийского происхождения, ресторатор, ведущий проекта «Проснись с Эктором» и судья «МастерШеф. Битва сезонов» на СТБ Эктор Хименес-Браво поделился в соцсети рецептом запеченной кукурузы с беконом под соусом бешамель.

«Хватаем сезон кукурузы за хвост и бежим на кухню готовить вкуснятину», – отмечает шеф-повар.

Ингредиенты:

2 шт кукурузы

150 г бекона

30 г сливочного масла

30 г муки

150 г молока

5 г копченой паприки

100 г сыра (моцарелла/гауда, маасдам)

соль и перец

петрушка

Способ приготовления:

Обертываем кукурузу беконом и ставим в духовку на 20 минут при 180 градусах. Готовим соус: в сотейнике смешиваем сливочное масло, муку, соль, копченую паприку, молоко. Хорошо помешиваем венчиком и готовим к консистенции соуса. Добавляем тертый творог, мешаем. Поливаем кукурузу соусом и ставим запекаться еще на 5 минут при 200 градусах. Украшаем петрушкой.

Приятного аппетита!

Смотрите премьерные выпуски «Проснись с Эктором» на СТБ по субботам в 10:00, а также возвращение главного кулинарного проекта страны – «МастерШеф. Битва сезонов», по субботам в 19:00!

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