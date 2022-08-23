Смачні та соковиті гомілки на кожен день!

Ингредиенты

Куриные голени (бедра) 6-8 шт.

Лук 2 -3 крупных луковицы

Специи для курицы (на выбор)

Сода 1/2 чайной ложки

Сливочное масло 50-80 гр.

Растительное масло 1 ст. ложка

Соль, перец, зелень – по вкусу

Способ приготовления

1. Куриные голени натереть солью и специями и дать настояться 30 минут. За это время очистить и нарезать лук крупным бруском или четвертькольцами. Мелко резать смысла нет, лук в этом рецепте практически растворяется до однородной кашицы.

2. Растопить в сковороде сливочное масло, добавить туда к нему ложку растительного. В кипящем масле обжарить лук до прозрачности или легкого румянца, после этого высыпать соду и тушить так еще 3-5 минут.

3. После этого выложить голени и тушить под крышкой 15 минут. Открыть крышку, перевернуть мясо, полить соусом и тушить до готовности еще 10-15 минут. Подавать с гарниром – рисом, картофельным пюре или макаронами