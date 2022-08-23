Ингредиенты

  • Куриные голени (бедра) 6-8 шт.
  • Лук 2 -3 крупных луковицы
  • Специи для курицы (на выбор)
  • Сода 1/2 чайной ложки
  • Сливочное масло 50-80 гр.
  • Растительное масло 1 ст. ложка
  • Соль, перец, зелень – по вкусу

Способ приготовления

1. Куриные голени натереть солью и специями и дать настояться 30 минут. За это время очистить и нарезать лук крупным бруском или четвертькольцами. Мелко резать смысла нет, лук в этом рецепте практически растворяется до однородной кашицы.  

2.  Растопить в сковороде сливочное масло, добавить туда к нему ложку растительного. В кипящем масле обжарить лук до прозрачности или легкого румянца, после этого высыпать соду и тушить так еще 3-5 минут.  

 3. После этого выложить голени и тушить под крышкой 15 минут. Открыть крышку, перевернуть мясо, полить соусом и тушить до готовности еще 10-15 минут. Подавать с гарниром – рисом, картофельным  пюре или макаронами 

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