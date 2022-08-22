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Маринад для с которым любые грибы получатся очень вкусными
22 августа, 11:00
Ингредиенты
- Шампиньоны - 1 кг
- Уксус - 100 мл
- Вода - 150 мл
- Растительное масло без запаха - 150 мл
- Лавровый лист - 2 шт
- Чеснок - 2-3 зубчика
- Перец горошек - 8-10 шт
- Соль - 2 ч.л
- Кориандр - 1/2 ч.л
- Сахар - 4 ч.л
Способ приготовления
- Грибы нарезать крупными кусочками вдоль грибочка.
- В емкость налить воду, добавить уксус, масло, сахар, соль, лавровый лист, кориандр и горошины черного перца, дать закипеть рассолу и добавить грибы.
- Помешивая грибы после того как рассол вновь закипит, накрыть крышкой и дать грибочкам повариться 3-4 мин. но все равно периодически их перемешивая.
- Затем переложить грибочки в литровую банку, вместе с рассолом, дать им остыть и отправить в холодильник на два часа.