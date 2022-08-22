Ингредиенты

  • Шампиньоны - 1 кг
  • Уксус - 100 мл
  • Вода - 150 мл
  • Растительное масло без запаха - 150 мл
  • Лавровый лист - 2 шт
  • Чеснок - 2-3 зубчика
  • Перец горошек - 8-10 шт
  • Соль - 2 ч.л
  • Кориандр - 1/2 ч.л
  • Сахар - 4 ч.л

Способ приготовления

  1. Грибы нарезать крупными кусочками вдоль грибочка.
  2. В емкость налить воду, добавить уксус, масло, сахар, соль, лавровый лист, кориандр и горошины черного перца, дать закипеть рассолу и добавить грибы.
  3. Помешивая грибы после того как рассол вновь закипит, накрыть крышкой и дать грибочкам повариться 3-4 мин. но все равно периодически их перемешивая. 
  4. Затем переложить грибочки в литровую банку, вместе с рассолом, дать им остыть и отправить в холодильник на два часа. 
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