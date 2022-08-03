Ингредиенты

  • Говяжья печень — 300 г
  • Баклажан — 2 шт.
  • Имбирь — 1 шт.
  • Соль по вкусу
  • Перец по вкусу
  • Орегано — 1 ч. л.
  • Тимьян — 1 ч. л.

Способ приготовления

  1. Не очищая от шкурки, порезать баклажаны вдоль тонкими пластинами.
  2. Посыпать обильно солью и положить в корзину пароварки. Выбрать режим «овощи» и включить пароварку на 5 минут. Печень порезать порционными кусочками.
  3. Лук почистить и порезать кольцами. На пластину баклажана положить кусочек печени, колечко лука. Печень приправить солью и перцем. Свернуть рулетом.
  4. Выложить рулеты в корзину пароварки. Положить очищенный и порезанный имбирь. Перец душистый, тимьян и орегано. Выставить режим «мясо» на 20 минут.
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