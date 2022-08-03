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Рулетики из баклажанов с печенью в пароварке
3 августа, 16:00
Ингредиенты
- Говяжья печень — 300 г
- Баклажан — 2 шт.
- Имбирь — 1 шт.
- Соль по вкусу
- Перец по вкусу
- Орегано — 1 ч. л.
- Тимьян — 1 ч. л.
Способ приготовления
- Не очищая от шкурки, порезать баклажаны вдоль тонкими пластинами.
- Посыпать обильно солью и положить в корзину пароварки. Выбрать режим «овощи» и включить пароварку на 5 минут. Печень порезать порционными кусочками.
- Лук почистить и порезать кольцами. На пластину баклажана положить кусочек печени, колечко лука. Печень приправить солью и перцем. Свернуть рулетом.
- Выложить рулеты в корзину пароварки. Положить очищенный и порезанный имбирь. Перец душистый, тимьян и орегано. Выставить режим «мясо» на 20 минут.