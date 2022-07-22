Испанская провинция Мурсия не настолько известна как кухня других регионов Испании. Самое знаменитое блюдо этой провинции - мясной пирог, Pastel de carne murciano.

Рецепт этот передается из поколения в поколение, а в календаре даже был выделен отдельный день посвященный пирогу. В этот день на площади кардинала Бельюги в провинциальной столице собираются тысячи человек, а лучшие кулинары угощают пришедших своими пирогами.

В далеком 1659 году был издан указ, по которому пекарь, который нарушил рецепт приготовления пирога из Мурсии, должен быть изгнан. Давайте и мы с вами приготовим этот знаменитый пирог.

Ингредиенты:

Для основы:

Мука - 250 г

Свиной жир - 85 г

Соль - щепотка

Для начинки:

Телятина, нарезанная мелкими кусочками - 250 г

Телятина одним куском - 200 г

Сыровяленая ветчина мелкими кусочками - 150 г

Яйца, отваренные вкрутую - 3 шт

Чеснок - 1 зуб

Чеснок - 1 головка

Лавровый лист - 1 лист

Кайенский перец –по вкусу

Соль, черный молотый перец – по вкусу

Яйцо для смазки – 1 шт

Слоеное тесто - 1 пласт (250 г)

Способ приготовления