Рецепт этот передается из поколения в поколение, а в календаре даже был выделен отдельный день посвященный пирогу. В этот день на площади кардинала Бельюги в провинциальной столице собираются тысячи человек, а лучшие кулинары угощают пришедших своими пирогами. 

В далеком 1659 году был издан указ, по которому пекарь, который нарушил рецепт приготовления пирога из Мурсии, должен быть изгнан. Давайте и мы с вами приготовим этот знаменитый пирог.

Ингредиенты:

Для основы:

  • Мука - 250 г
  • Свиной жир - 85 г
  • Соль - щепотка

Для начинки:

  • Телятина, нарезанная мелкими кусочками - 250 г
  • Телятина одним куском - 200 г
  • Сыровяленая ветчина мелкими кусочками - 150 г
  • Яйца, отваренные вкрутую - 3 шт
  • Чеснок - 1 зуб
  • Чеснок - 1 головка
  • Лавровый лист - 1 лист
  • Кайенский перец –по вкусу
  • Соль, черный молотый перец – по вкусу
  • Яйцо для смазки – 1 шт
  • Слоеное тесто - 1 пласт (250 г)

Способ приготовления

  1. Смешайте муку с солью и свиным жиром.
  2. Добавьте немного воды, чтоб получилось однородное тесто.
  3. Заверните тесто и отправьте в холодильник на 30 минут.
  4. Целый кусок телятины отварите в небольшом количестве воды, добавив головку чеснока и лавровый лист.
  5. Добавьте также соль по вкусу.
  6. Остудите мясо и нарежьте маленькими кусочками.
  7. Сырое мясо смешайте с измельченным чесноком.
  8. Добавьте соль, кайенский перец, перец черный и обжарьте на сковороде на растительном масле 3-5 минут.
  9. Убрав с огня сковороду, добавьте отварное мясо, вареные яйца и ветчину и хорошо перемешайте.
  10. Форму для выпечки застелите бумагой и выложите на нее тесто, сделав также бортики. На тесто выложите начинку.
  11. Слоеное тесто разморозив, нарежьте полосками 1 сантиметр толщиной.
  12. Каждую полоску растяните и раскатайте. Выкладывайте полоски на тесто. А верх пирога смажьте взбитыми яйцами.
  13. Выпекайте пирог в духовке 25 минут при температуре 200 градусов.
Читайте Ivona.ua в Google News