Мясной пирог из Мурсии: любимое блюдо испанцев
Испанская провинция Мурсия не настолько известна как кухня других регионов Испании. Самое знаменитое блюдо этой провинции - мясной пирог, Pastel de carne murciano.
Рецепт этот передается из поколения в поколение, а в календаре даже был выделен отдельный день посвященный пирогу. В этот день на площади кардинала Бельюги в провинциальной столице собираются тысячи человек, а лучшие кулинары угощают пришедших своими пирогами.
В далеком 1659 году был издан указ, по которому пекарь, который нарушил рецепт приготовления пирога из Мурсии, должен быть изгнан. Давайте и мы с вами приготовим этот знаменитый пирог.
Ингредиенты:
Для основы:
- Мука - 250 г
- Свиной жир - 85 г
- Соль - щепотка
Для начинки:
- Телятина, нарезанная мелкими кусочками - 250 г
- Телятина одним куском - 200 г
- Сыровяленая ветчина мелкими кусочками - 150 г
- Яйца, отваренные вкрутую - 3 шт
- Чеснок - 1 зуб
- Чеснок - 1 головка
- Лавровый лист - 1 лист
- Кайенский перец –по вкусу
- Соль, черный молотый перец – по вкусу
- Яйцо для смазки – 1 шт
- Слоеное тесто - 1 пласт (250 г)
Способ приготовления
- Смешайте муку с солью и свиным жиром.
- Добавьте немного воды, чтоб получилось однородное тесто.
- Заверните тесто и отправьте в холодильник на 30 минут.
- Целый кусок телятины отварите в небольшом количестве воды, добавив головку чеснока и лавровый лист.
- Добавьте также соль по вкусу.
- Остудите мясо и нарежьте маленькими кусочками.
- Сырое мясо смешайте с измельченным чесноком.
- Добавьте соль, кайенский перец, перец черный и обжарьте на сковороде на растительном масле 3-5 минут.
- Убрав с огня сковороду, добавьте отварное мясо, вареные яйца и ветчину и хорошо перемешайте.
- Форму для выпечки застелите бумагой и выложите на нее тесто, сделав также бортики. На тесто выложите начинку.
- Слоеное тесто разморозив, нарежьте полосками 1 сантиметр толщиной.
- Каждую полоску растяните и раскатайте. Выкладывайте полоски на тесто. А верх пирога смажьте взбитыми яйцами.
- Выпекайте пирог в духовке 25 минут при температуре 200 градусов.