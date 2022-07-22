Запеченные баклажаны - простой рецепт
Ароматные запеченные баклажаны с мясным фаршем, сыром, соусами и приправами - очень вкусное блюдо болгарской кухни. Рекомендуем!
Ингредиенты
- Баклажан - 4 шт.
- Мука - 50 г
- Соль - по вкусу
- Масло растительное - 100 мл
- Сыр - 100 г
- Панировочные сухари - 1 ст. л.
- Говядина - 100 г
- Телятина - 100 г
- Свинина - 100 г
- Лук репчатый - 2 шт.
- Томатная паста - 1 ст. л.
- Белый соус - 2 ст. л.
- Соль - по вкусу
- Перец - по вкусу
- Помидор - для украшения
Способ приготовления
- Вымойте и очистите баклажаны, нарежьте их вдоль тонкими ломтиками, посолите и оставьте на час, чтобы стек горьковатый сок.
- Промойте баклажаны под холодной водой и просушите кухонной салфеткой.
- Обваляйте баклажаны в муке и обжарьте в масле.
- Говядину, свинину и телятину пропустите через мясорубку и поджарьте вместе с мелко нарезанным луком.
- В фарш без комочков добавьте томатную пасту (или 3 очищенных от кожицы и семян помидоров), влейте бульон или воду и уварить.
- Добавьте соль и перец, белый соус, немного зелени петрушки и все тщательно перемешайте.
- Дно и стенки смазанного маслом и обсыпанного сухарями сотейника выложите обжаренными баклажанами, посыпьте их тертым сыром, положите, равномерно распределив, 2столовые ложки фарша.
- Затем уложить слоями, чередуя, баклажаны и мясо, пересыпая каждый слой тертым сыром.
- Последний слой должен быть из баклажанов, а сверху – порезанные пополам маленькие помидоры.
- Поставьте сотейник в нагретую до 180°С духовку на 30–45 минут.