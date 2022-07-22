Ингредиенты

  • Баклажан - 4 шт.
  • Мука - 50 г
  • Соль - по вкусу
  • Масло растительное - 100 мл
  • Сыр - 100 г
  • Панировочные сухари - 1 ст. л.
  • Говядина - 100 г
  • Телятина - 100 г
  • Свинина - 100 г
  • Лук репчатый - 2 шт.
  • Томатная паста - 1 ст. л.
  • Белый соус - 2 ст. л.
  • Соль - по вкусу
  • Перец - по вкусу
  • Помидор - для украшения

Способ приготовления

  1. Вымойте и очистите баклажаны, нарежьте их вдоль тонкими ломтиками, посолите и оставьте на час, чтобы стек горьковатый сок. 
  2. Промойте баклажаны под холодной водой и просушите кухонной салфеткой.
  3. Обваляйте баклажаны в муке и обжарьте в масле.
  4. Говядину, свинину и телятину пропустите через мясорубку и поджарьте вместе с мелко нарезанным луком.
  5. В фарш без комочков добавьте томатную пасту (или 3 очищенных от кожицы и семян помидоров), влейте бульон или воду и уварить.
  6. Добавьте соль и перец, белый соус, немного зелени петрушки и все тщательно перемешайте.
  7. Дно и стенки смазанного маслом и обсыпанного сухарями сотейника выложите обжаренными баклажанами, посыпьте их тертым сыром, положите, равномерно распределив, 2столовые ложки фарша.
  8. Затем уложить слоями, чередуя, баклажаны и мясо, пересыпая каждый слой тертым сыром.
  9. Последний слой должен быть из баклажанов, а сверху – порезанные пополам маленькие помидоры.
  10. Поставьте сотейник в нагретую до 180°С духовку на 30–45 минут.
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