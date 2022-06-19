Ингредиенты:

  • Рисовая бумага — 6 листов
  • Крабовые палочки — 6 шт.
  • Листовой салат — 1 пучок
  • Морковь — ½–1 шт.
  • Огурец —1 шт.
  • Кинза — по вкусу
  • Кунжут — по вкусу

Приготовление:

  1. Огурец и морковь нарежьте мелкой соломкой или тонкими плоскими ломтиками.
  2. В большую миску налейте тёплую воду и на несколько секунд опустите в неё лист рисовой бумаги. После выложите на слегка смоченную водой рабочую поверхность.
  3. В центр рисового листа выложите листовой салат с огурцами и морковью. Подогните рисовую бумагу так, чтобы она покрывала начинку.
  4. Сверху добавьте крабовую палочку, немного зелени и кунжута. Подогните края по направлению к центру и заверните ролл. Таким же образом сделайте и оставшиеся спринг-роллы.
  5. Готовую закуску сразу же подавайте к столу.

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