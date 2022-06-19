Летние закуски: спринг-роллы с крабовыми палочками и листовым салатом
Эта закуска из хрустящих огурцов, нежной зелени и сочных крабовых палочек — отличная альтернатива привычным салатам
Ингредиенты:
- Рисовая бумага — 6 листов
- Крабовые палочки — 6 шт.
- Листовой салат — 1 пучок
- Морковь — ½–1 шт.
- Огурец —1 шт.
- Кинза — по вкусу
- Кунжут — по вкусу
Приготовление:
- Огурец и морковь нарежьте мелкой соломкой или тонкими плоскими ломтиками.
- В большую миску налейте тёплую воду и на несколько секунд опустите в неё лист рисовой бумаги. После выложите на слегка смоченную водой рабочую поверхность.
- В центр рисового листа выложите листовой салат с огурцами и морковью. Подогните рисовую бумагу так, чтобы она покрывала начинку.
- Сверху добавьте крабовую палочку, немного зелени и кунжута. Подогните края по направлению к центру и заверните ролл. Таким же образом сделайте и оставшиеся спринг-роллы.
- Готовую закуску сразу же подавайте к столу.
Вам будет интересно прочитать на Ivona:
- Необычное сочетание: салат из помидоров с зеленью и вишней
- Заморозка в масле и сушка с овощами: 5 лайфхаков заготовки свежей зелени на зиму
- Рецепт дня: малосольные кабачки за полчаса
- Роллы из огурца с консервированным тунцом - быстрый рецепт