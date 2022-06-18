Песочное тесто для киша

Ингредиенты:

  • Сахар - 1 часть
  • Мука - 3 части
  • Масло - 2 части

Способ приготовления:

  1. Мелко порубите масло, смешайте с сахаром и добавьте муку. Полученную массу разотрите руками до мелкой крошки. Пальцы должны быть холодными, так как их тепло может нагреть руки и не получится приготовить тесто правильно.
  2. Добавьте 2 ст. л. воды, чтобы крошки слиплись. Если тесто все-таки еще суховато, можно добавить еще воды. Главное — с водой не переборщить, в противном случае оно станет липким, и раскатать его будет невозможно. Долго не вымешивайте, иначе тесто станет неэластичным.
  3. Готовое тесто заверните в полиэтиленовую пленку и поставьте в холод на 0,5-1 час. Его можно также хранить там до 3 дней и даже заморозить. Когда тесто достаточно охладится, то оно легко раскатывается.

Яичная заливка

Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

Ингредиенты:

  • Яйца - 3-5 шт.
  • Сметана или сливки - 250 гр
  • Соль, перец – по вкусу

Способ приготовления:

  1. Все ингредиенты смешать, взбить и залить начинку.
  2. Раньше этот пирог готовили из остатков еды и теста, которое оставалось при замесе хлеба. Хлебную основу заполняли начинкой и заливкой из яиц и молока.

1. Луково-куриная начинка

Ингредиенты:

  • Лук – 5 шт.
  • Копченые куриные грудки – 200 г

Способ приготовления:

Лук измельчить и прожарить в масле. Добавить нарезанную небольшими кусочками куриную грудку и выложить на тесто с луком

Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

2. Картофельная начинка

Ингредиенты:

  • Бекон или сало – 150 г
  • Сыр твердый – 100 г
  • Отварной картофель – 6 шт.
  • Козий сыр, фета или брынза – 200 г

Способ приготовления:

  1. Бекон или сало немножко обжарить, выложить на тесто, посыпать твердым сыром.
  2. Очищенные и отваренные картофелины, порезать кружочками и выложить на сыр.
  3. Козий сыр порезать кусочками и выложить на картофель. Все залить яичной заливкой. 

Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

3. Помидорно-кабачковая начинка

Ингредиенты:

  • Сало – 150 г
  • Кабачок – 2 шт.
  • Помидоры – 3 шт.
  • Брынза – 200 г

Способ приготовления:

  1. Сало подрумянить на сковороде. Выложить на тесто.
  2. Кабачки, порезать кружочками отварить в соленой воде 7-10 минут. Выложить на тесто.
  3. Помидоры порезать кружочками, выложить на кабачки.
  4. Брынзу измельчить вилкой, смешать с яичной заправкой. Полить киш.
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