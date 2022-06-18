Готовим киш: три варианта начинок и лучший рецепт теста
Киш — популярный открытый пирог во французской и немецкой кухне с основой из песочного теста и начинкой из яиц, сливок и сыра.
Песочное тесто для киша
Ингредиенты:
- Сахар - 1 часть
- Мука - 3 части
- Масло - 2 части
Способ приготовления:
- Мелко порубите масло, смешайте с сахаром и добавьте муку. Полученную массу разотрите руками до мелкой крошки. Пальцы должны быть холодными, так как их тепло может нагреть руки и не получится приготовить тесто правильно.
- Добавьте 2 ст. л. воды, чтобы крошки слиплись. Если тесто все-таки еще суховато, можно добавить еще воды. Главное — с водой не переборщить, в противном случае оно станет липким, и раскатать его будет невозможно. Долго не вымешивайте, иначе тесто станет неэластичным.
- Готовое тесто заверните в полиэтиленовую пленку и поставьте в холод на 0,5-1 час. Его можно также хранить там до 3 дней и даже заморозить. Когда тесто достаточно охладится, то оно легко раскатывается.
Яичная заливка
Ингредиенты:
- Яйца - 3-5 шт.
- Сметана или сливки - 250 гр
- Соль, перец – по вкусу
Способ приготовления:
- Все ингредиенты смешать, взбить и залить начинку.
- Раньше этот пирог готовили из остатков еды и теста, которое оставалось при замесе хлеба. Хлебную основу заполняли начинкой и заливкой из яиц и молока.
1. Луково-куриная начинка
Ингредиенты:
- Лук – 5 шт.
- Копченые куриные грудки – 200 г
Способ приготовления:
Лук измельчить и прожарить в масле. Добавить нарезанную небольшими кусочками куриную грудку и выложить на тесто с луком
2. Картофельная начинка
Ингредиенты:
- Бекон или сало – 150 г
- Сыр твердый – 100 г
- Отварной картофель – 6 шт.
- Козий сыр, фета или брынза – 200 г
Способ приготовления:
- Бекон или сало немножко обжарить, выложить на тесто, посыпать твердым сыром.
- Очищенные и отваренные картофелины, порезать кружочками и выложить на сыр.
- Козий сыр порезать кусочками и выложить на картофель. Все залить яичной заливкой.
3. Помидорно-кабачковая начинка
Ингредиенты:
- Сало – 150 г
- Кабачок – 2 шт.
- Помидоры – 3 шт.
- Брынза – 200 г
Способ приготовления:
- Сало подрумянить на сковороде. Выложить на тесто.
- Кабачки, порезать кружочками отварить в соленой воде 7-10 минут. Выложить на тесто.
- Помидоры порезать кружочками, выложить на кабачки.
- Брынзу измельчить вилкой, смешать с яичной заправкой. Полить киш.