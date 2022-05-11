Лазанья — вкусное блюдо для всей семьи

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Ингредиенты:

Говяжий фарш — 450 г

Листы для лазаньи — 225 г

Мягкий творог — 450 г

Моцарелла — 450 г

Томатный соус — 800 г

Растительное масло — 2 ст. л.

Репчатый лук — ½ штуки

Молотый сушёный чеснок — по вкусу

Соль — по вкусу

Приготовление:

Сначала отварите в кипящей подсоленной воде листы для лазаньи за 4–5 минут и обсушите их. Разогрейте половину растительного масла в сковороде. Лук очистите и нарежьте мелкими кубиками. Обжаривайте 2–3 минуты. Добавьте фарш, соль и чеснок. Готовьте 5–7 минут, пока мясо не станет коричневого цвета. Влейте в сковороду томатный соус, перемешайте, доведите до кипения и тушите 15–20 минут. Разогрейте духовку до 180 °C. Прямоугольную форму для выпечки смажьте оставшимся маслом. На дно формы выложите треть листов для лазаньи, залейте их третью соуса, затем выложите на него треть творога и тёртого сыра. Повторите слои ещё дважды. Выпекайте лазанью 40–50 минут.

Лазанья — это блюдо, которое любят практически все. Нежное сочетание теста, фарша и соуса — лучше не придумаешь. Традиционно, ее готовят с популярным французским соусом бешамель. Но существует масса иных — не менее интересных интерпретаций. Предлагаем заменить соус на мягкий творог, и блюдо получится таким же вкусным и сочным. Естественно, делимся с вами рецептом.

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