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Лазанья — это блюдо, которое любят практически все. Нежное сочетание теста, фарша и соуса — лучше не придумаешь. Традиционно, ее готовят с популярным французским соусом бешамель. Но существует масса иных — не менее интересных интерпретаций. Предлагаем заменить соус на мягкий творог, и блюдо получится таким же вкусным и сочным. Естественно, делимся с вами рецептом.

Ингредиенты:

  • Говяжий фарш — 450 г
  • Листы для лазаньи — 225 г
  • Мягкий творог — 450 г
  • Моцарелла — 450 г
  • Томатный соус — 800 г
  • Растительное масло — 2 ст. л.
  • Репчатый лук — ½ штуки
  • Молотый сушёный чеснок — по вкусу
  • Соль — по вкусу

Приготовление:

  1. Сначала отварите в кипящей подсоленной воде листы для лазаньи за 4–5 минут и обсушите их.
  2. Разогрейте половину растительного масла в сковороде. Лук очистите и нарежьте мелкими кубиками. Обжаривайте 2–3 минуты.
  3. Добавьте фарш, соль и чеснок. Готовьте 5–7 минут, пока мясо не станет коричневого цвета.
  4. Влейте в сковороду томатный соус, перемешайте, доведите до кипения и тушите 15–20 минут.
  5. Разогрейте духовку до 180 °C. Прямоугольную форму для выпечки смажьте оставшимся маслом.
  6. На дно формы выложите треть листов для лазаньи, залейте их третью соуса, затем выложите на него треть творога и тёртого сыра.
  7. Повторите слои ещё дважды. Выпекайте лазанью 40–50 минут.

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