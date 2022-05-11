Рецепт дня: простая лазанья с фаршем и творогом
Лазанья — вкусное блюдо для всей семьи
Читайте также: Паста альфредо: классический рецептЛазанья — это блюдо, которое любят практически все. Нежное сочетание теста, фарша и соуса — лучше не придумаешь. Традиционно, ее готовят с популярным французским соусом бешамель. Но существует масса иных — не менее интересных интерпретаций. Предлагаем заменить соус на мягкий творог, и блюдо получится таким же вкусным и сочным. Естественно, делимся с вами рецептом.
Ингредиенты:
- Говяжий фарш — 450 г
- Листы для лазаньи — 225 г
- Мягкий творог — 450 г
- Моцарелла — 450 г
- Томатный соус — 800 г
- Растительное масло — 2 ст. л.
- Репчатый лук — ½ штуки
- Молотый сушёный чеснок — по вкусу
- Соль — по вкусу
Приготовление:
- Сначала отварите в кипящей подсоленной воде листы для лазаньи за 4–5 минут и обсушите их.
- Разогрейте половину растительного масла в сковороде. Лук очистите и нарежьте мелкими кубиками. Обжаривайте 2–3 минуты.
- Добавьте фарш, соль и чеснок. Готовьте 5–7 минут, пока мясо не станет коричневого цвета.
- Влейте в сковороду томатный соус, перемешайте, доведите до кипения и тушите 15–20 минут.
- Разогрейте духовку до 180 °C. Прямоугольную форму для выпечки смажьте оставшимся маслом.
- На дно формы выложите треть листов для лазаньи, залейте их третью соуса, затем выложите на него треть творога и тёртого сыра.
- Повторите слои ещё дважды. Выпекайте лазанью 40–50 минут.
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