Паста альфредо: классический рецепт
Паста альфредо — одно из самых популярных итальянских блюд
Читайте также: Проще некуда: быстрые сырные оладьиОдно из самых популярных блюд с пастой феттучини — феттучини альфредо, придуманное в прошлом веке владельцем ресторанчика в Риме Альфредо ди Лелио: он смешал пасту со сливочным маслом, тертым пармезаном и небольшим количеством горячей воды от варки пасты. Получилось простое, но в то же время очень деликатное блюдо. Делимся с вами рецептом.
Ингредиенты:
- Паста — 220 г
- Пармезан или другой твёрдый сыр — 90 г
- Сливочное масло — 50 г
- Сливки с жирностью 20% — 120 мл
- Соль — по вкусу
- Молотый чёрный перец — по вкусу
Приготовление:
- Сыр натрите на мелкой тёрке. Пасту отварите в кипящей подсоленной воде.
- В сковороде разогрейте сливочное масло, влейте сливки, добавьте соль и перец. Готовьте, помешивая, 1–2 минуты.
- Тщательно перемешайте половину сыра, горячий соус, готовую пасту и 40–50 мл воды от варки.
- При подаче посыпьте пасту альфредо оставшимся сыром.
Кстати, эту нежную пасту можно подать в качестве гарнира или основного блюда, дополнив кусочками курицы или морепродуктами. Получится ещё более аппетитно!
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