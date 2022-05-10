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Одно из самых популярных блюд с пастой феттучини — феттучини альфредо, придуманное в прошлом веке владельцем ресторанчика в Риме Альфредо ди Лелио: он смешал пасту со сливочным маслом, тертым пармезаном и небольшим количеством горячей воды от варки пасты. Получилось простое, но в то же время очень деликатное блюдо. Делимся с вами рецептом.

Ингредиенты:

  • Паста — 220 г
  • Пармезан или другой твёрдый сыр — 90 г
  • Сливочное масло — 50 г
  • Сливки с жирностью 20% — 120 мл
  • Соль — по вкусу
  • Молотый чёрный перец — по вкусу

Приготовление:

  1. Сыр натрите на мелкой тёрке. Пасту отварите в кипящей подсоленной воде.
  2. В сковороде разогрейте сливочное масло, влейте сливки, добавьте соль и перец. Готовьте, помешивая, 1–2 минуты.
  3. Тщательно перемешайте половину сыра, горячий соус, готовую пасту и 40–50 мл воды от варки.
  4. При подаче посыпьте пасту альфредо оставшимся сыром.

Кстати, эту нежную пасту можно подать в качестве гарнира или основного блюда, дополнив кусочками курицы или морепродуктами. Получится ещё более аппетитно! 

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