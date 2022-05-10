Паста альфредо — одно из самых популярных итальянских блюд

Читайте также: Проще некуда: быстрые сырные оладьи

Ингредиенты:

Паста — 220 г

Пармезан или другой твёрдый сыр — 90 г

Сливочное масло — 50 г

Сливки с жирностью 20% — 120 мл

Соль — по вкусу

Молотый чёрный перец — по вкусу

Приготовление:

Сыр натрите на мелкой тёрке. Пасту отварите в кипящей подсоленной воде. В сковороде разогрейте сливочное масло, влейте сливки, добавьте соль и перец. Готовьте, помешивая, 1–2 минуты. Тщательно перемешайте половину сыра, горячий соус, готовую пасту и 40–50 мл воды от варки. При подаче посыпьте пасту альфредо оставшимся сыром.

Одно из самых популярных блюд с пастой феттучини — феттучини альфредо, придуманное в прошлом веке владельцем ресторанчика в Риме Альфредо ди Лелио: он смешал пасту со сливочным маслом, тертым пармезаном и небольшим количеством горячей воды от варки пасты. Получилось простое, но в то же время очень деликатное блюдо. Делимся с вами рецептом.

Кстати, эту нежную пасту можно подать в качестве гарнира или основного блюда, дополнив кусочками курицы или морепродуктами. Получится ещё более аппетитно!

Вам будет интересно прочитать на Ivona: