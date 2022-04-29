Идеальный рецепт для любителей рыбки в кляре

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Ингредиенты:

Филе белой рыбы — 800–900 г

Лимонный сок — 150 мл

Мука — 180 г

Яйцо 1 шт.

Вода — 150 мл

Растительное масло — 100 мл

Разрыхлитель — 1 ч. л.

Сахар ½ ч. л.

Соль — ¾ ч. л.

Приготовление:

Возьмите 120 г муки и соедините ее с солью, сахаром и разрыхлителем. Затем взбейте яйцо с водой и половиной лимонного сока. После этого влейте к муке, хорошо перемешав, чтобы не осталось комков. Рыбу нарежьте порционными кусочками. Оставшуюся муку насыпьте в одну миску, а во вторую налейте лимонный сок. Каждый кусочек рыбы обмакните в сок, обваляйте в муке и опустите в кляр. В сковороде разогрейте масло на среднем огне и обжаривайте рыбу по 2–3 минуты с каждой стороны.

Существует множество рецептов, как можно приготовить рыбу в кляре. Мы с вами поделимся вариантом изумительного лимонного кляра. Сделать его довольно-таки легко. Благодаря цитрусовому соку появится приятная кислинка, которая удачно дополнит вкус белой рыбы. А займет у вас процесс всего лишь 30 минут — и сытный ужин готов.

Подать рыбу в лимонном кляре можно с картофельным пюре и чесночным соусом, к примеру.

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