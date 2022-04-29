Вкусный ужин на скорую руку: рецепт рыбы в лимонном кляре
Идеальный рецепт для любителей рыбки в кляре
Читайте также: Рецепт дня: куриные зразы с грибами и сыромСуществует множество рецептов, как можно приготовить рыбу в кляре. Мы с вами поделимся вариантом изумительного лимонного кляра. Сделать его довольно-таки легко. Благодаря цитрусовому соку появится приятная кислинка, которая удачно дополнит вкус белой рыбы. А займет у вас процесс всего лишь 30 минут — и сытный ужин готов.
Ингредиенты:
- Филе белой рыбы — 800–900 г
- Лимонный сок — 150 мл
- Мука — 180 г
- Яйцо 1 шт.
- Вода — 150 мл
- Растительное масло — 100 мл
- Разрыхлитель — 1 ч. л.
- Сахар ½ ч. л.
- Соль — ¾ ч. л.
Приготовление:
- Возьмите 120 г муки и соедините ее с солью, сахаром и разрыхлителем. Затем взбейте яйцо с водой и половиной лимонного сока. После этого влейте к муке, хорошо перемешав, чтобы не осталось комков.
- Рыбу нарежьте порционными кусочками. Оставшуюся муку насыпьте в одну миску, а во вторую налейте лимонный сок.
- Каждый кусочек рыбы обмакните в сок, обваляйте в муке и опустите в кляр.
- В сковороде разогрейте масло на среднем огне и обжаривайте рыбу по 2–3 минуты с каждой стороны.
Подать рыбу в лимонном кляре можно с картофельным пюре и чесночным соусом, к примеру.
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