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Существует множество рецептов, как можно приготовить рыбу в кляре. Мы с вами поделимся вариантом изумительного лимонного кляра. Сделать его довольно-таки легко. Благодаря цитрусовому соку появится приятная кислинка, которая удачно дополнит вкус белой рыбы. А займет у вас процесс всего лишь 30 минут — и сытный ужин готов.

Ингредиенты:

  • Филе белой рыбы — 800–900 г
  • Лимонный сок — 150 мл
  • Мука — 180 г
  • Яйцо 1 шт.
  • Вода — 150 мл
  • Растительное масло — 100 мл
  • Разрыхлитель — 1 ч. л.
  • Сахар ½ ч. л.
  • Соль — ¾ ч. л.

Приготовление:

  1. Возьмите 120 г муки и соедините ее с солью, сахаром и разрыхлителем. Затем взбейте яйцо с водой и половиной лимонного сока. После этого влейте к муке, хорошо перемешав, чтобы не осталось комков.
  2. Рыбу нарежьте порционными кусочками. Оставшуюся муку насыпьте в одну миску, а во вторую налейте лимонный сок.
  3. Каждый кусочек рыбы обмакните в сок, обваляйте в муке и опустите в кляр.
  4. В сковороде разогрейте масло на среднем огне и обжаривайте рыбу по 2–3 минуты с каждой стороны.

Подать рыбу в лимонном кляре можно с картофельным пюре и чесночным соусом, к примеру. 

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