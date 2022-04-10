Рецепт дня: запеченная картошка с лимоном
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Мы привыкли запекать картофель по-разному: со сметаной, сыром, беконом и т.д. Но вы хоть раз пробовали запечь с лимоном? Это отличная альтернатива привычным рекомендациям. Делимся с вами рецептом.
Ингредиенты:
- 700 г картофеля
- 1 лимон
- 2 зубчика чеснока
- несколько веточек тимьяна
- 4 ст. л. оливкового масла
- чёрный перец — по вкусу
- морская соль — по вкусу
Приготовление:
- Промойте картофель с помощью жесткой щетки и протрите бумажным полотенцем. Разрежьте картошку пополам или на четвертинки, если клубни слишком большие, и выложите в миску.
- Лимон разрежьте вдоль на четыре части. Выдавите из них сок в миску с картофелем и туда же положите четвертинки лимона. Добавьте измельченный чеснок, рубленый тимьян, масло, соль и перец, хорошо перемешав.
- Выложите картошку на противень и поставьте в разогретую до 230 °C духовку примерно на 30 минут. Периодически переворачивайте ломтики, пока они не подрумянятся.
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