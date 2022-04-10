Мы привыкли запекать картофель по-разному: со сметаной, сыром, беконом и т.д. Но вы хоть раз пробовали запечь с лимоном? Это отличная альтернатива привычным рекомендациям. Делимся с вами рецептом.

Ингредиенты:

  • 700 г картофеля
  • 1 лимон
  • 2 зубчика чеснока
  • несколько веточек тимьяна
  • 4 ст. л. оливкового масла
  • чёрный перец — по вкусу
  • морская соль — по вкусу

Приготовление:

  1. Промойте картофель с помощью жесткой щетки и протрите бумажным полотенцем. Разрежьте картошку пополам или на четвертинки, если клубни слишком большие, и выложите в миску.
  2. Лимон разрежьте вдоль на четыре части. Выдавите из них сок в миску с картофелем и туда же положите четвертинки лимона. Добавьте измельченный чеснок, рубленый тимьян, масло, соль и перец, хорошо перемешав.
  3. Выложите картошку на противень и поставьте в разогретую до 230 °C духовку примерно на 30 минут. Периодически переворачивайте ломтики, пока они не подрумянятся.

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