Такой рецепт запеченной картошки вам точно понравится

Мы привыкли запекать картофель по-разному: со сметаной, сыром, беконом и т.д. Но вы хоть раз пробовали запечь с лимоном? Это отличная альтернатива привычным рекомендациям. Делимся с вами рецептом.

Ингредиенты:

700 г картофеля

1 лимон

2 зубчика чеснока

несколько веточек тимьяна

4 ст. л. оливкового масла

чёрный перец — по вкусу

морская соль — по вкусу

Приготовление:

Промойте картофель с помощью жесткой щетки и протрите бумажным полотенцем. Разрежьте картошку пополам или на четвертинки, если клубни слишком большие, и выложите в миску. Лимон разрежьте вдоль на четыре части. Выдавите из них сок в миску с картофелем и туда же положите четвертинки лимона. Добавьте измельченный чеснок, рубленый тимьян, масло, соль и перец, хорошо перемешав. Выложите картошку на противень и поставьте в разогретую до 230 °C духовку примерно на 30 минут. Периодически переворачивайте ломтики, пока они не подрумянятся.

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