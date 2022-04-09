Рецепт дня: овощные котлеты с рисом
Эти котлеты понравятся и детям, и взрослым
Овощные котлеты — отличный вариант разнообразить свое меню для тех, кто не ест мяса. Они достаточно простые в приготовлении и станут вкусным дополнением к обеденному столу.
Ингредиенты:
- Рис — 100 г
- Морковь — 1 шт.
- Капуста белокочанная — 1 кг
- Репчатый лук — 2 шт.
- Зелень — по вкусу
- Яйцо — 1 шт.
- Растительное масло — 4–5 ст. л.
- Перец чёрный молотый — ½ ч. л.
- Соль — ½ ч. л.
Приготовление:
- Сначала отварите рис. После этого остудите его.
- Нарежьте капусту, сложите ее в кастрюлю, залейте водой и поставьте на средний огонь. После закипания проварите 7–8 минут. Слейте воду и остудите капусту.
- Пропустите её через мясорубку. Выложите в дуршлаг и оставьте на 10–15 минут, чтобы стекла жидкость. Потом слегка отожмите.
- Натрите морковь и измельчите лук. Жарьте 5-6 минут с двумя ложками масла.
- Смешайте капусту с рисом, овощной смесью, солью, перцем, рубленой зеленью и яйцом. Сформируйте котлеты.
- Обжаривайте котлеты по 3-5 минут с каждой стороны. Приятного аппетита!
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