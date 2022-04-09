Эти котлеты понравятся и детям, и взрослым

Овощные котлеты — отличный вариант разнообразить свое меню для тех, кто не ест мяса. Они достаточно простые в приготовлении и станут вкусным дополнением к обеденному столу.

Ингредиенты:

Рис — 100 г

Морковь — 1 шт.

Капуста белокочанная — 1 кг

Репчатый лук — 2 шт.

Зелень — по вкусу

Яйцо — 1 шт.

Растительное масло — 4–5 ст. л.

Перец чёрный молотый — ½ ч. л.

Соль — ½ ч. л.

Приготовление:

Сначала отварите рис. После этого остудите его. Нарежьте капусту, сложите ее в кастрюлю, залейте водой и поставьте на средний огонь. После закипания проварите 7–8 минут. Слейте воду и остудите капусту. Пропустите её через мясорубку. Выложите в дуршлаг и оставьте на 10–15 минут, чтобы стекла жидкость. Потом слегка отожмите. Натрите морковь и измельчите лук. Жарьте 5-6 минут с двумя ложками масла. Смешайте капусту с рисом, овощной смесью, солью, перцем, рубленой зеленью и яйцом. Сформируйте котлеты. Обжаривайте котлеты по 3-5 минут с каждой стороны. Приятного аппетита!

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