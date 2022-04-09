Овощные котлеты — отличный вариант разнообразить свое меню для тех, кто не ест мяса. Они достаточно простые в приготовлении и станут вкусным дополнением к обеденному столу. 

Ингредиенты:

  • Рис — 100 г
  • Морковь — 1 шт.
  • Капуста белокочанная — 1 кг
  • Репчатый лук — 2 шт.
  • Зелень — по вкусу
  • Яйцо — 1 шт.
  • Растительное масло — 4–5 ст. л.
  • Перец чёрный молотый — ½ ч. л.
  • Соль — ½ ч. л.

Приготовление:

  1. Сначала отварите рис. После этого остудите его.
  2. Нарежьте капусту, сложите ее в кастрюлю, залейте водой и поставьте на средний огонь. После закипания проварите 7–8 минут. Слейте воду и остудите капусту.
  3. Пропустите её через мясорубку. Выложите в дуршлаг и оставьте на 10–15 минут, чтобы стекла жидкость. Потом слегка отожмите.
  4. Натрите морковь и измельчите лук. Жарьте 5-6 минут с двумя ложками масла.
  5. Смешайте капусту с рисом, овощной смесью, солью, перцем, рубленой зеленью и яйцом. Сформируйте котлеты.
  6. Обжаривайте котлеты по 3-5 минут с каждой стороны. Приятного аппетита!

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