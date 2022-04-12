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Нам всем иногда хочется «вредной» еды. И с этим ничего нельзя сделать, поэтому не отказывайте в удовольствии время от времени себе ее разрешать. Ничего страшного не случится. Даже во время Великого поста можно. Предлагаем вам рецепт постной пиццы, которая готовится без колбасы, майонеза и сыра, но всё равно получается очень вкусной и сытной.

Ингредиенты:

  • 300 г свежих шампиньонов
  • 500 г пшеничной муки
  • пучок укропа
  • 1 луковица
  • 7 г сухих дрожжей
  • 3 ст. л. оливкового масла
  • 300 мл тёплой воды
  • острый красный перец, базилик, паприка, орегано — по вкусу
  • 1 ч. л. соли
  • ½ чайной ложки сахара

Приготовление:

  1. Сначала в теплой воде смешайте сахар, две столовые ложки оливкового масла и дрожжи. Получившаяся смесь должна постоять около 15 минут. Далее соль смешайте с мукой и аккуратно влейте в неё дрожжевую смесь. Замесите тесто и дайте ему постоять в течение часа. Оно должно вдвое увеличиться в объёме.
  2. За это время приготовьте начинку. На оливковом масле обжарьте порезанные грибы и лук. 
  3. Готовое тесто раскатайте на пласты или круги. Выложите на них начинку, отступив от краёв по 1,5 сантиметра. Сделайте бортики из теста. Посыпьте сверху рубленой зеленью и специями по вкусу.
  4. Выпекайте в разогретой до 200 градусов духовке 15–20 минут, пока тесто не подрумянится, а овощи не дойдут до нужной консистенции.

Кстати, для начинки можно также использовать оливки, помидоры или другие виды лука. Как вам больше захочется.

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