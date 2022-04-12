Когда хочется «чего-нибудь вредного»: рецепт постной пиццы
Побалуйте себя вкусной и сытной постной пиццей, которую в домашних условиях приготовить очень просто
Читайте также: Постный пирог с картошкойНам всем иногда хочется «вредной» еды. И с этим ничего нельзя сделать, поэтому не отказывайте в удовольствии время от времени себе ее разрешать. Ничего страшного не случится. Даже во время Великого поста можно. Предлагаем вам рецепт постной пиццы, которая готовится без колбасы, майонеза и сыра, но всё равно получается очень вкусной и сытной.
Ингредиенты:
- 300 г свежих шампиньонов
- 500 г пшеничной муки
- пучок укропа
- 1 луковица
- 7 г сухих дрожжей
- 3 ст. л. оливкового масла
- 300 мл тёплой воды
- острый красный перец, базилик, паприка, орегано — по вкусу
- 1 ч. л. соли
- ½ чайной ложки сахара
Приготовление:
- Сначала в теплой воде смешайте сахар, две столовые ложки оливкового масла и дрожжи. Получившаяся смесь должна постоять около 15 минут. Далее соль смешайте с мукой и аккуратно влейте в неё дрожжевую смесь. Замесите тесто и дайте ему постоять в течение часа. Оно должно вдвое увеличиться в объёме.
- За это время приготовьте начинку. На оливковом масле обжарьте порезанные грибы и лук.
- Готовое тесто раскатайте на пласты или круги. Выложите на них начинку, отступив от краёв по 1,5 сантиметра. Сделайте бортики из теста. Посыпьте сверху рубленой зеленью и специями по вкусу.
- Выпекайте в разогретой до 200 градусов духовке 15–20 минут, пока тесто не подрумянится, а овощи не дойдут до нужной консистенции.
Кстати, для начинки можно также использовать оливки, помидоры или другие виды лука. Как вам больше захочется.
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