Постный пирог с картошкой
По этому рецепту получится очень сочный и сытный пирог
Ингредиенты:
- 500 г картофеля
- 1 луковица
- несколько веточек укропа
- 150 мл воды
- 270 г муки + для посыпки
- 1 чайная ложка томатной пасты
- ½ чайной ложки разрыхлителя
- 100 мл + 1 столовая ложка растительного масла
- молотый чёрный перец — по вкусу
- соль — по вкусу
Приготовление:
- Сначала взбейте венчиком 100 мл воды, ½ чайной ложки соли, томатную пасту и 100 мл масла. Просейте половину муки вместе с разрыхлителем, добавьте в подготовленную массу и перемешайте.
- Остальную просеянную муку высыпьте на стол, выложите тесто и вмесите в него всю муку. Упакуйте тесто в пакет и уберите в холодильник на 20 минут.
- Далее нарежьте лук и сырую картошку мелкими кубиками, добавив к ним соль, перец, ложку масла и измельченный укроп. Хорошо перемешайте всё.
- Выложите тесто и разделите его на две части. Один кусок должен немного быть больше другого. Раскатайте большую часть круглым пластом и выложите в форму, предварительно застелив дно бумагой для выпечки.
- Сформируйте из теста бортики и выложите начинку. Раскатайте оставшееся тесто, покройте начинку и скрепите края пластов. В середине сделайте отверстие для выхода пара.
- Выпекайте пирог при температуре 180 °C около часа. Через 20 минут от начала приготовления влейте в отверстие на тесте 50 мл подсоленной тёплой воды. Так пирог будет сочнее.
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