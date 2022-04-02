Ингредиенты:

  • 500 г картофеля
  • 1 луковица
  • несколько веточек укропа
  • 150 мл воды
  • 270 г муки + для посыпки
  • 1 чайная ложка томатной пасты
  • ½ чайной ложки разрыхлителя
  • 100 мл + 1 столовая ложка растительного масла
  • молотый чёрный перец — по вкусу
  • соль — по вкусу

Приготовление:

  1. Сначала взбейте венчиком 100 мл воды, ½ чайной ложки соли, томатную пасту и 100 мл масла. Просейте половину муки вместе с разрыхлителем, добавьте в подготовленную массу и перемешайте.
  2. Остальную просеянную муку высыпьте на стол, выложите тесто и вмесите в него всю муку. Упакуйте тесто в пакет и уберите в холодильник на 20 минут.
  3. Далее нарежьте лук и сырую картошку мелкими кубиками, добавив к ним соль, перец, ложку масла и измельченный укроп. Хорошо перемешайте всё.
  4. Выложите тесто и разделите его на две части. Один кусок должен немного быть больше другого. Раскатайте большую часть круглым пластом и выложите в форму, предварительно застелив дно бумагой для выпечки.
  5. Сформируйте из теста бортики и выложите начинку. Раскатайте оставшееся тесто, покройте начинку и скрепите края пластов. В середине сделайте отверстие для выхода пара.
  6. Выпекайте пирог при температуре 180 °C около часа. Через 20 минут от начала приготовления влейте в отверстие на тесте 50 мл подсоленной тёплой воды. Так пирог будет сочнее.

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