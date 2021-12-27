Салаты на таких ложечках смотрятся очень эффектно!

Ингредиенты

Пшеничная мука - 1 кг

Холодная вода - 250 мл

Сливочное масло - 500 г

Соль - 1 ч.л.

Способ приготовления

Просейте муку, добавьте соль и 2 ст.л. размягченного сливочного масла. Замесите тесто, постепенно добавляя в него воду. Вымешивайте его после скатывания в комок еще 5 минут. Затем положите на доску, припудренную мукой, раскатайте в прямоугольник 1,5 см толщиной. В центр положите холодное сливочное масло. Края теста сверните к середине так, чтобы они накрыли все масло, уберите в холод на 20 минут. Достаньте тесто и раскатайте его от себя вдоль таким образом, чтобы масло не выдавливалось изнутри. Визуально разделите получившийся длинный прямоугольник теста на 3 части, правую и левую сложите, накрыв центральную, затем переверните, раскатайте также – вдоль от себя и опять таким же образом сложите втрое. Уберите в холод на 20 минут. Проделайте процедуру еще 2 раза. Раскатайте тесто так, чтобы толщина была не сильно тонкой. После этого разместите на поверхности теста чайные ложки, вырежьте по контуру такие же из теста, переместите на ложку сверху и разложите на противень, застеленный пергаментной бумагой. На каждой ложке тесто необходимо выдавить, чтобы оно приняло форму. Выпекайте в разогретой до 180 градусов духовке 15 минут.

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