Ингредиенты

  • Пшеничная мука - 1 кг
  • Холодная вода - 250 мл
  • Сливочное масло - 500 г
  • Соль - 1 ч.л.

Способ приготовления

  1. Просейте муку, добавьте соль и 2 ст.л. размягченного сливочного масла. Замесите тесто, постепенно добавляя в него воду.
  2. Вымешивайте его после скатывания в комок еще 5 минут.
  3. Затем положите на доску, припудренную мукой, раскатайте в прямоугольник 1,5 см толщиной. В центр положите холодное сливочное масло. 
  4. Края теста сверните к середине так, чтобы они накрыли все масло, уберите в холод на 20 минут.
  5. Достаньте тесто и раскатайте его от себя вдоль таким образом, чтобы масло не выдавливалось изнутри.
  6. Визуально разделите получившийся длинный прямоугольник теста на 3 части, правую и левую сложите, накрыв центральную, затем переверните, раскатайте также – вдоль от себя и опять таким же образом сложите втрое.
  7. Уберите в холод на 20 минут. Проделайте процедуру еще 2 раза. 
  8. Раскатайте тесто так, чтобы толщина была не сильно тонкой.
  9. После этого разместите на поверхности теста чайные ложки, вырежьте по контуру такие же из теста, переместите на ложку сверху и разложите на противень, застеленный пергаментной бумагой. 
  10. На каждой ложке тесто необходимо выдавить, чтобы оно приняло форму.
  11. Выпекайте в разогретой до 180 градусов духовке 15 минут.

Вам будет интересно прочитать на Ivona: