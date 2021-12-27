Слоеные ложечки для подачи блюд на Новый год
Салаты на таких ложечках смотрятся очень эффектно!
Ингредиенты
- Пшеничная мука - 1 кг
- Холодная вода - 250 мл
- Сливочное масло - 500 г
- Соль - 1 ч.л.
Способ приготовления
- Просейте муку, добавьте соль и 2 ст.л. размягченного сливочного масла. Замесите тесто, постепенно добавляя в него воду.
- Вымешивайте его после скатывания в комок еще 5 минут.
- Затем положите на доску, припудренную мукой, раскатайте в прямоугольник 1,5 см толщиной. В центр положите холодное сливочное масло.
- Края теста сверните к середине так, чтобы они накрыли все масло, уберите в холод на 20 минут.
- Достаньте тесто и раскатайте его от себя вдоль таким образом, чтобы масло не выдавливалось изнутри.
- Визуально разделите получившийся длинный прямоугольник теста на 3 части, правую и левую сложите, накрыв центральную, затем переверните, раскатайте также – вдоль от себя и опять таким же образом сложите втрое.
- Уберите в холод на 20 минут. Проделайте процедуру еще 2 раза.
- Раскатайте тесто так, чтобы толщина была не сильно тонкой.
- После этого разместите на поверхности теста чайные ложки, вырежьте по контуру такие же из теста, переместите на ложку сверху и разложите на противень, застеленный пергаментной бумагой.
- На каждой ложке тесто необходимо выдавить, чтобы оно приняло форму.
- Выпекайте в разогретой до 180 градусов духовке 15 минут.
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