Куриные паровые котлетки

Ингредиенты

  • 600 г филе курицы или готового куриного фарша
  • 200 г капусты брокколи 
  • 1 яйцо
  • 1 небольшая луковица
  • 1 зубок чеснока по желанию
  • Соль, перец, травы – по вкусу.

pixabay.com

Способ приготовления

  1. Если используется куриное филе – пропустить его через мясорубку.
  2. Капусту также пропустить через мясорубку или блендер, или же мелко порубить ножом.
  3. Лук мелко нарезать, чеснок пропустить через чеснокодавку.
  4. Все тщательно перемешать, добавить соль и специи и вылепить котлетки влажными руками.
  5. Котлеты готовятся на пару в кастрюле, в пароварке или мультиварке около 20 минут.

Капустно-куриный суп-пюре

Ингредиенты

  • Брокколи – 400 г,
  • филе птицы (подойдет и курица, и индейка) – 300 г
  • лук – 150 г
  • соль и перец – по вкусу.

pixabay.com

Способ приготовления

  1. Филе птицы нарезать и поставить на огонь.
  2. После того как оно закипит, оставить на плите еще на 15 минут, периодически помешивая и снимая образующуюся пену.
  3. Далее в бульон добавить порезанный кольцами лук и брокколи.
  4. Посолить и поперчить по вкусу.
  5. Варить до готовности капусты около 15 минут.
  6. Готовое блюдо пропустить через блендер.

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