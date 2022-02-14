Два рецепта из брокколи: суп и паровые котлетки
Куриные паровые котлетки
Ингредиенты
- 600 г филе курицы или готового куриного фарша
- 200 г капусты брокколи
- 1 яйцо
- 1 небольшая луковица
- 1 зубок чеснока по желанию
- Соль, перец, травы – по вкусу.
Способ приготовления
- Если используется куриное филе – пропустить его через мясорубку.
- Капусту также пропустить через мясорубку или блендер, или же мелко порубить ножом.
- Лук мелко нарезать, чеснок пропустить через чеснокодавку.
- Все тщательно перемешать, добавить соль и специи и вылепить котлетки влажными руками.
- Котлеты готовятся на пару в кастрюле, в пароварке или мультиварке около 20 минут.
Капустно-куриный суп-пюре
Ингредиенты
- Брокколи – 400 г,
- филе птицы (подойдет и курица, и индейка) – 300 г
- лук – 150 г
- соль и перец – по вкусу.
Способ приготовления
- Филе птицы нарезать и поставить на огонь.
- После того как оно закипит, оставить на плите еще на 15 минут, периодически помешивая и снимая образующуюся пену.
- Далее в бульон добавить порезанный кольцами лук и брокколи.
- Посолить и поперчить по вкусу.
- Варить до готовности капусты около 15 минут.
- Готовое блюдо пропустить через блендер.
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