Куриные паровые котлетки

Ингредиенты

600 г филе курицы или готового куриного фарша

200 г капусты брокколи

1 яйцо

1 небольшая луковица

1 зубок чеснока по желанию

Соль, перец, травы – по вкусу.

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Способ приготовления

Если используется куриное филе – пропустить его через мясорубку. Капусту также пропустить через мясорубку или блендер, или же мелко порубить ножом. Лук мелко нарезать, чеснок пропустить через чеснокодавку. Все тщательно перемешать, добавить соль и специи и вылепить котлетки влажными руками. Котлеты готовятся на пару в кастрюле, в пароварке или мультиварке около 20 минут.

Капустно-куриный суп-пюре

Ингредиенты

Брокколи – 400 г,

филе птицы (подойдет и курица, и индейка) – 300 г

лук – 150 г

соль и перец – по вкусу.

pixabay.com

Способ приготовления

Филе птицы нарезать и поставить на огонь. После того как оно закипит, оставить на плите еще на 15 минут, периодически помешивая и снимая образующуюся пену. Далее в бульон добавить порезанный кольцами лук и брокколи. Посолить и поперчить по вкусу. Варить до готовности капусты около 15 минут. Готовое блюдо пропустить через блендер.

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