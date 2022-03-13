Паста в томатном соусе с фасолью и кукурузой готовится всего за полчаса, зато получается вкусной и сытной

1. Отварить пасту в подсоленной воде до готовности.

2. Разогреть сковороду с растительным маслом. Добавить нарезанный лук и чеснок, обжарить до золотистого цвета.

3. Добавить нарезанные консервированные томаты без кожицы, перемешать. Готовить 5 минут.

4. Добавить кукурузу и фасоль, приправить по вкусу. Тушить еще 5 минут. Подавать соус вместе пастой.

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