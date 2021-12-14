Если вы хотите сварить картофель в мундирах – ни в коем случае не кладите его в кастрюлю с холодной водой. Дождитесь, пока вода закипит, и только тогда опускайте корнеплоды. Благодаря этому картофель будет вариться быстрее и не потеряет полезных веществ. Также, не варите картошку на сильном огне - она потрескается.

В самом начале варки – не солите картофель, делайте это в самом конце. Еще можно добавить в воду одну столовую ложку растительного масла, которое повысит температуру внутри кастрюли, из-за этого ускорится процесс варки и картошка будет еще вкуснее.

При варке картофеля используйте минимальное количество воды. В кастрюле должно быть столько воды, чтобы она немного покрывала корнеплоды.

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Не оставляйте готовый картофель в кастрюле под крышкой в воде. Так она впитает в себя много лишней жидкости и будет разваливаться.

Когда картофель сварился, слейте воду и поставить кастрюлю с картошкой на плиту на сильный огонь на 30-40 секунд, чтобы он подсушился и из него ушла оставшаяся влага.

Чтобы картошка была рассыпчатой – добавьте в воду одну столовую ложку уксуса. Кстати его можно заменить рассолом от солений.

Если положить в кастрюлю вместе с картошкой вариться одну очищенную луковицу и несколько зубчиков чеснока - картофель станет еще вкуснее.

Добавьте за 5 минут до готовности 100 мл молока прям в воду, так картофель получится очень вкусным.

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