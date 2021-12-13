Ингредиенты

  • Масло оливковое - 1 ст.л.
  • Лук зеленый - 5 шт.
  • Чеснок - 1 зубок
  • Рис арборио - 160 г
  • Вино белое - 80 мл
  • Бульон овощной - 500 мл
  • Горох свежий/замороженный - 40 г
  • Масло сливочное - по вкусу
  • Пармезан тертый - 20 г
  • Цедра лимона - 1 шт.
  • Мята - 2 веточки
  • Базилик - 1/2 пучка
  • Яйцо - 2 шт.
  • Панировочные сухари - 200 г
  • Масло растительное - по вкусу

Способ приготовления

  1. Масло разогрейте в кастрюле. Половину измельченного зеленого лука добавьте в кастрюлю и протушите, чтобы он стал мягким.
  2. Затем добавьте мелко нарезанный чеснок и тушите 1 минуту. Добавьте огонь и выложите в кастрюлю рис. Помешивая, готовьте его несколько минут, чтобы он стал прозрачным.
  3. Налейте в кастрюлю вино и, помешивая, дождитесь, пока рис его полностью впитает. После этого небольшими порциями налейте бульон. Готовьте рис на маленьком огне, постоянно помешивая.
  4. Добавьте горох и оставьте на несколько минут (до готовности). Выключите огонь, добавьте в кастрюлю небольшое количество сливочного масла, пармезан, оставшуюся часть зеленого лука, цедру лимона, измельченные листья базилика и мяты, заправьте по вкусу и дайте остыть.
  5. Из рисовой смеси сформируйте 8 одинаковых шариков, окуните их во взбитые яйца, затем – в панировочные сухари.
  6. В сковороде разогрейте достаточное количество растительного масла и обжарьте в нем рисовые шарики. Выложите их на бумажное полотенце, чтоб ушел лишний жир.

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