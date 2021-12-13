Аранчини: что приготовить из остатков риса
Сицилийское блюдо, аранчини, безусловно, порадует вас ярким колоритным вкусом и простотой приготовления.
Ингредиенты
- Масло оливковое - 1 ст.л.
- Лук зеленый - 5 шт.
- Чеснок - 1 зубок
- Рис арборио - 160 г
- Вино белое - 80 мл
- Бульон овощной - 500 мл
- Горох свежий/замороженный - 40 г
- Масло сливочное - по вкусу
- Пармезан тертый - 20 г
- Цедра лимона - 1 шт.
- Мята - 2 веточки
- Базилик - 1/2 пучка
- Яйцо - 2 шт.
- Панировочные сухари - 200 г
- Масло растительное - по вкусу
Способ приготовления
- Масло разогрейте в кастрюле. Половину измельченного зеленого лука добавьте в кастрюлю и протушите, чтобы он стал мягким.
- Затем добавьте мелко нарезанный чеснок и тушите 1 минуту. Добавьте огонь и выложите в кастрюлю рис. Помешивая, готовьте его несколько минут, чтобы он стал прозрачным.
- Налейте в кастрюлю вино и, помешивая, дождитесь, пока рис его полностью впитает. После этого небольшими порциями налейте бульон. Готовьте рис на маленьком огне, постоянно помешивая.
- Добавьте горох и оставьте на несколько минут (до готовности). Выключите огонь, добавьте в кастрюлю небольшое количество сливочного масла, пармезан, оставшуюся часть зеленого лука, цедру лимона, измельченные листья базилика и мяты, заправьте по вкусу и дайте остыть.
- Из рисовой смеси сформируйте 8 одинаковых шариков, окуните их во взбитые яйца, затем – в панировочные сухари.
- В сковороде разогрейте достаточное количество растительного масла и обжарьте в нем рисовые шарики. Выложите их на бумажное полотенце, чтоб ушел лишний жир.
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