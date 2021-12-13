Сицилийское блюдо, аранчини, безусловно, порадует вас ярким колоритным вкусом и простотой приготовления.

Ингредиенты

Масло оливковое - 1 ст.л.

Лук зеленый - 5 шт.

Чеснок - 1 зубок

Рис арборио - 160 г

Вино белое - 80 мл

Бульон овощной - 500 мл

Горох свежий/замороженный - 40 г

Масло сливочное - по вкусу

Пармезан тертый - 20 г

Цедра лимона - 1 шт.

Мята - 2 веточки

Базилик - 1/2 пучка

Яйцо - 2 шт.

Панировочные сухари - 200 г

Масло растительное - по вкусу

Способ приготовления

Масло разогрейте в кастрюле. Половину измельченного зеленого лука добавьте в кастрюлю и протушите, чтобы он стал мягким. Затем добавьте мелко нарезанный чеснок и тушите 1 минуту. Добавьте огонь и выложите в кастрюлю рис. Помешивая, готовьте его несколько минут, чтобы он стал прозрачным. Налейте в кастрюлю вино и, помешивая, дождитесь, пока рис его полностью впитает. После этого небольшими порциями налейте бульон. Готовьте рис на маленьком огне, постоянно помешивая. Добавьте горох и оставьте на несколько минут (до готовности). Выключите огонь, добавьте в кастрюлю небольшое количество сливочного масла, пармезан, оставшуюся часть зеленого лука, цедру лимона, измельченные листья базилика и мяты, заправьте по вкусу и дайте остыть. Из рисовой смеси сформируйте 8 одинаковых шариков, окуните их во взбитые яйца, затем – в панировочные сухари. В сковороде разогрейте достаточное количество растительного масла и обжарьте в нем рисовые шарики. Выложите их на бумажное полотенце, чтоб ушел лишний жир.

Вам будет интересно прочитать на Ivona: