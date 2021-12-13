Этим печеньем можно украсить новогоднюю елку

Ведущая программы ТСН на канале 1+1 Маричка Падалко подсказала подписчикам, что можно приготовить на Новый год и Рождество. На своей странице в Инстаграм телезвезда поделилась рецептом праздничного печенья.

Читайте также: К Новому году готовы: кто из звезд уже украсил елку

Выпечку можно не только подать на стол, но и использовать ее в качестве украшений для новогодней елки.

Что понадобится для приготовления рождественского печенья (30 штук):

270 г муки

щепотка гвоздики

1/2 ч. л. корицы

100 г сливочного масла

1 яйцо

100 г сахара

1/2 ч. л. Разрыхлителя

Способ приготовления

1. Просеиваем муку.

2. Добавляем к ней щепотку измельченной гвоздики.

3. Добавляем 1/2 ч. ложки корицы и столько же разрыхлителя.

4. В другой емкости взбиваем масло с сахаром.

5. Добавляем к маслу яйцо, далее взбиваем миксером.

6. Добавляем муку со специями.

7. Замешиваем тесто.

8. Тесто отправляем на 2 часа в холодильник.

8. Затем раскатываем тонким слоем.

9. Делаем соломинкой дырочки для ленты.

10. Разогреваем духовку до 180 градусов.

11. Выпекаем 8-10 минут.

Вам будет интересно прочитать на Ivona: