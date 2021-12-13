Рождественское печенье по рецепту Марички Падалко
Этим печеньем можно украсить новогоднюю елку
Ведущая программы ТСН на канале 1+1 Маричка Падалко подсказала подписчикам, что можно приготовить на Новый год и Рождество. На своей странице в Инстаграм телезвезда поделилась рецептом праздничного печенья.
Читайте также: К Новому году готовы: кто из звезд уже украсил елкуВыпечку можно не только подать на стол, но и использовать ее в качестве украшений для новогодней елки.
Что понадобится для приготовления рождественского печенья (30 штук):
- 270 г муки
- щепотка гвоздики
- 1/2 ч. л. корицы
- 100 г сливочного масла
- 1 яйцо
- 100 г сахара
- 1/2 ч. л. Разрыхлителя
Способ приготовления
- 1. Просеиваем муку.
- 2. Добавляем к ней щепотку измельченной гвоздики.
- 3. Добавляем 1/2 ч. ложки корицы и столько же разрыхлителя.
- 4. В другой емкости взбиваем масло с сахаром.
- 5. Добавляем к маслу яйцо, далее взбиваем миксером.
- 6. Добавляем муку со специями.
- 7. Замешиваем тесто.
- 8. Тесто отправляем на 2 часа в холодильник.
- 8. Затем раскатываем тонким слоем.
- 9. Делаем соломинкой дырочки для ленты.
- 10. Разогреваем духовку до 180 градусов.
- 11. Выпекаем 8-10 минут.
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