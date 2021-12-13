Ведущая программы ТСН на канале 1+1 Маричка Падалко подсказала подписчикам, что можно приготовить на Новый год и Рождество. На своей странице в Инстаграм телезвезда поделилась рецептом праздничного печенья.

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Выпечку можно не только подать на стол, но и использовать ее в качестве украшений для новогодней елки.

Что понадобится для приготовления рождественского печенья (30 штук):

  • 270 г муки
  • щепотка гвоздики
  • 1/2 ч. л. корицы
  • 100 г сливочного масла
  • 1 яйцо
  • 100 г сахара
  • 1/2 ч. л. Разрыхлителя

Способ приготовления

  • 1. Просеиваем муку.
  • 2. Добавляем к ней щепотку измельченной гвоздики.
  • 3. Добавляем 1/2 ч. ложки корицы и столько же разрыхлителя.
  • 4. В другой емкости взбиваем масло с сахаром.
  • 5. Добавляем к маслу яйцо, далее взбиваем миксером.
  • 6. Добавляем муку со специями.
  • 7. Замешиваем тесто.
  • 8. Тесто отправляем на 2 часа в холодильник.
  • 8. Затем раскатываем тонким слоем.
  • 9. Делаем соломинкой дырочки для ленты.
  • 10. Разогреваем духовку до 180 градусов.
  • 11. Выпекаем 8-10 минут.

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