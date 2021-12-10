Любимая сладость африканцев: карамельный арахис
Вкусный и хрустящий арахис в сахарной глазури легко можно приготовить самому. Эту отличную закуску можно подавать к пиву, к вину или к десертам
Ингредиенты
- 2 стакана сырого арахиса с кожурой
- 1 стакан сахарного песка
- 1/3 стакана воды
- 1-2 щепотки крупной соли, по желанию
Способ приготовления
Сахарный арахис вы можете найти в Марокко или на улицах других южных городов. Но его можно приготовить и на украинской кухне. Главное запастись терпением, сделать медленный огонь и никуда не торопиться.
- Застелите противень пергаментом или фольгой, отложите.
- В сковороде с толстым дном смешайте арахис, сахар и воду. Варите на среднем огне, постоянно помешивая, пока смесь не превратится в сироп.
- Продолжайте готовить и перемешивать в течение 10 минут или до тех пор, пока жидкость не испарится и арахис не покроется сахарной смесью с песочной текстурой.
- Слегка убавьте огонь и продолжайте помешивать, пока излишки сахара на сковороде не начнут таять. Это займет несколько минут.
- Как только сироп начнет формироваться, его цвет изменится с прозрачного на золотистый. Постоянно помешивайте и следите за тем, чтобы температура не была настолько высокой, чтобы сироп не пригорел и не потемнел.
- Когда сироп станет светло-янтарного или средне-янтарного цвета, а сахарный налет на арахисе станет глазурью, снимите сковороду с огня.
- По желанию посыпьте арахис солью и перемешайте.
- Разложите арахис в один слой на подготовленный противень и дайте ему застыть и затвердеть
- Храните остывший арахис в контейнере с плотной крышкой
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