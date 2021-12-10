Ингредиенты

  • 2 стакана сырого арахиса с кожурой
  • 1 стакан сахарного песка
  • 1/3 стакана воды
  • 1-2 щепотки крупной соли, по желанию

Способ приготовления

Сахарный арахис вы можете найти в Марокко или на улицах других южных городов. Но его можно приготовить и на украинской кухне. Главное запастись терпением, сделать медленный огонь и никуда не торопиться. 

  1. Застелите противень пергаментом или фольгой, отложите.
  2. В сковороде с толстым дном смешайте арахис, сахар и воду. Варите на среднем огне, постоянно помешивая, пока смесь не превратится в сироп.
  3. Продолжайте готовить и перемешивать в течение 10 минут или до тех пор, пока жидкость не испарится и арахис не покроется сахарной смесью с песочной текстурой.
  4. Слегка убавьте огонь и продолжайте помешивать, пока излишки сахара на сковороде не начнут таять. Это займет несколько минут. 
  5. Как только сироп начнет формироваться, его цвет изменится с прозрачного на золотистый. Постоянно помешивайте и следите за тем, чтобы температура не была настолько высокой, чтобы сироп не пригорел и не потемнел.
  6.  Когда сироп станет светло-янтарного или средне-янтарного цвета, а сахарный налет на арахисе станет глазурью, снимите сковороду с огня.
  7. По желанию посыпьте арахис солью и перемешайте.
  8. Разложите арахис в один слой на подготовленный противень и дайте ему застыть и затвердеть 
  9. Храните остывший арахис в контейнере с плотной крышкой

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