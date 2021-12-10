Вкусный и хрустящий арахис в сахарной глазури легко можно приготовить самому. Эту отличную закуску можно подавать к пиву, к вину или к десертам

Ингредиенты

2 стакана сырого арахиса с кожурой

1 стакан сахарного песка

1/3 стакана воды

1-2 щепотки крупной соли, по желанию

Способ приготовления

Сахарный арахис вы можете найти в Марокко или на улицах других южных городов. Но его можно приготовить и на украинской кухне. Главное запастись терпением, сделать медленный огонь и никуда не торопиться.

Застелите противень пергаментом или фольгой, отложите. В сковороде с толстым дном смешайте арахис, сахар и воду. Варите на среднем огне, постоянно помешивая, пока смесь не превратится в сироп. Продолжайте готовить и перемешивать в течение 10 минут или до тех пор, пока жидкость не испарится и арахис не покроется сахарной смесью с песочной текстурой. Слегка убавьте огонь и продолжайте помешивать, пока излишки сахара на сковороде не начнут таять. Это займет несколько минут. Как только сироп начнет формироваться, его цвет изменится с прозрачного на золотистый. Постоянно помешивайте и следите за тем, чтобы температура не была настолько высокой, чтобы сироп не пригорел и не потемнел. Когда сироп станет светло-янтарного или средне-янтарного цвета, а сахарный налет на арахисе станет глазурью, снимите сковороду с огня. По желанию посыпьте арахис солью и перемешайте. Разложите арахис в один слой на подготовленный противень и дайте ему застыть и затвердеть Храните остывший арахис в контейнере с плотной крышкой

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