Омлет в банке

Ингредиенты 

  • Яйцо – 2 шт.
  • Молоко – 1/4 ст.
  • Соль – по вкусу
  • Кабачок – 20 г
  • Масло сливочное – 1-2 ст.л.

Способ приготовления

  1. В миску разбить яйца. Влить молоко, посолить по вкусу, добавить кабачок.
  2. Взбить все до пышной пены (можно миксером, можно венчиком).
  3. Банку смазать сливочным маслом. Вылить в банку яичную смесь. 

    Чтобы банка не треснула, под нее желательно подложить тканевую подставку.

  4. Банку поставить в небольшую кастрюльку с теплой водой. Прикрыть крышкой. 
  5. Воды должно быть столько, чтобы ее уровень был немного выше уровня омлета. Варить на среднем огне до готовности (20-25 минут после закипания).
  6. Осторожно отделить омлет от стенок банки. 
    Омлет в банке
    Омлет в банке
    pixabay.com

Бутерброд с кальмарами

Ингредиенты

  • Хлеб - 8 ломтиков
  • Кальмары копченые - 100 г
  • Листья салата - 2–4 шт.
  • Яйцо - 2 шт.
  • Майонез - 100 г

Способ приготовления

  1. Кальмары нарежьте кольцами или измельчите.
  2. Отварите яйца вкрутую.
  3. Очистите яйца и разрежьте на 4 дольки.
  4. Ломтики хлеба смажьте майонезом.
  5. Положите на ломтики по половинке листа салата, затем – нарезанных кальмаров и по дольке яйца. 
    Бутерброд с кальмаром
    Бутерброд с кальмаром
    pixabay.com

Рыбный сендвич

Ингредиенты

  • Филе камбалы - 0,5 кг
  • Кукурузная мука - 2 ст. л.
  • Соль - по вкусу
  • Масло растительное - 2 ст. л.
  • Багет - 1 шт.
  • Листья салата - по вкусу
  • Помидор - 2 шт.
  • Майонез низкой жирности - 0,5 стакана
  • Соус Чили - 2 ст. л.
  • Петрушка - 2 ст. л.
  • Горчица в зернах - 2 ст. л.
  • Огурец маринованный измельченные - 2 ст. л.
  • Соус Табаско - по желанию

Способ приготовления

  1. Филе камбалы порежьте на ленточки шириной в 4 см, отбейте.
  2. Обваляйте в кукурузной муке, посолите, поперчите.
  3. Разогрейте на сковороде растительное масло, обжаривайте рыбу с обеих сторон на сильном огне – 7–10 минут.
  4. После чего выложите на блюдо, выстеленное бумажным полотенцем.
  5. Багет разрежьте вдоль пополам, смажьте внутри соусом тартар, выложите листья салата, помидоры, нарезанные пластинками и рыбу.
  6. Разрежьте багет на 4 части.
  7. Для приготовления соуса тартар смешайте майонез, соус чили, петрушку, горчицу, мелко нарезанный маринованный огурец, по желанию можно добавить еще соус табаско.
  8. Приготовленный соус можно хранить в холодильнике 2–3 дня. 
    Сэндвич с рыбой
    Сэндвич с рыбой
    pixabay.com

Яблочный сендвич

Ингредиенты

  • Яблоко - 1–2 шт.
  • Хлеб для тостов - 12 ломтиков
  • Яйцо - 2 шт.
  • Молоко - 4 ст. л.
  • Сахар - 1 ст. л.
  • Корица - щепотка
  • Масло сливочное - 60 г
  • Сахарная пудра - для украшения

Способ приготовления

  1. С яблока срежьте кожуру, удалите семена и порежьте на кружочки 6–7 мм.
  2. Срежьте корку с хлеба. Взбейте яйца с молоком, сахаром и корицей.
  3. Положите кружочек яблока на ломтик хлеба, покройте вторым ломтиком и слегка прижмите по краям.
  4. Окуните сэндвич в яично-молочную смесь и жарьте в растопленном масле на слабом огне по 2–3 минуты с каждой стороны (чтобы яблоко прогрелось, а хлеб не подгорел). 
    Яблочные тосты
    Яблочные тосты
    pixabay.com

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