Что давать детям в школу на перекусы?
Обед школьника должен быть питательным и сытным. Потому мы собрали четыре отличных идеи оригинальных перекусов!
Омлет в банке
Ингредиенты
- Яйцо – 2 шт.
- Молоко – 1/4 ст.
- Соль – по вкусу
- Кабачок – 20 г
- Масло сливочное – 1-2 ст.л.
Способ приготовления
- В миску разбить яйца. Влить молоко, посолить по вкусу, добавить кабачок.
- Взбить все до пышной пены (можно миксером, можно венчиком).
- Банку смазать сливочным маслом. Вылить в банку яичную смесь.
Чтобы банка не треснула, под нее желательно подложить тканевую подставку.
- Банку поставить в небольшую кастрюльку с теплой водой. Прикрыть крышкой.
- Воды должно быть столько, чтобы ее уровень был немного выше уровня омлета. Варить на среднем огне до готовности (20-25 минут после закипания).
- Осторожно отделить омлет от стенок банки.
Бутерброд с кальмарами
Ингредиенты
- Хлеб - 8 ломтиков
- Кальмары копченые - 100 г
- Листья салата - 2–4 шт.
- Яйцо - 2 шт.
- Майонез - 100 г
Способ приготовления
- Кальмары нарежьте кольцами или измельчите.
- Отварите яйца вкрутую.
- Очистите яйца и разрежьте на 4 дольки.
- Ломтики хлеба смажьте майонезом.
- Положите на ломтики по половинке листа салата, затем – нарезанных кальмаров и по дольке яйца.
Рыбный сендвич
Ингредиенты
- Филе камбалы - 0,5 кг
- Кукурузная мука - 2 ст. л.
- Соль - по вкусу
- Масло растительное - 2 ст. л.
- Багет - 1 шт.
- Листья салата - по вкусу
- Помидор - 2 шт.
- Майонез низкой жирности - 0,5 стакана
- Соус Чили - 2 ст. л.
- Петрушка - 2 ст. л.
- Горчица в зернах - 2 ст. л.
- Огурец маринованный измельченные - 2 ст. л.
- Соус Табаско - по желанию
Способ приготовления
- Филе камбалы порежьте на ленточки шириной в 4 см, отбейте.
- Обваляйте в кукурузной муке, посолите, поперчите.
- Разогрейте на сковороде растительное масло, обжаривайте рыбу с обеих сторон на сильном огне – 7–10 минут.
- После чего выложите на блюдо, выстеленное бумажным полотенцем.
- Багет разрежьте вдоль пополам, смажьте внутри соусом тартар, выложите листья салата, помидоры, нарезанные пластинками и рыбу.
- Разрежьте багет на 4 части.
- Для приготовления соуса тартар смешайте майонез, соус чили, петрушку, горчицу, мелко нарезанный маринованный огурец, по желанию можно добавить еще соус табаско.
- Приготовленный соус можно хранить в холодильнике 2–3 дня.
Яблочный сендвич
Ингредиенты
- Яблоко - 1–2 шт.
- Хлеб для тостов - 12 ломтиков
- Яйцо - 2 шт.
- Молоко - 4 ст. л.
- Сахар - 1 ст. л.
- Корица - щепотка
- Масло сливочное - 60 г
- Сахарная пудра - для украшения
Способ приготовления
- С яблока срежьте кожуру, удалите семена и порежьте на кружочки 6–7 мм.
- Срежьте корку с хлеба. Взбейте яйца с молоком, сахаром и корицей.
- Положите кружочек яблока на ломтик хлеба, покройте вторым ломтиком и слегка прижмите по краям.
- Окуните сэндвич в яично-молочную смесь и жарьте в растопленном масле на слабом огне по 2–3 минуты с каждой стороны (чтобы яблоко прогрелось, а хлеб не подгорел).
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