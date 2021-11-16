Готовим курицу с грибами в сливочном соусе
Простой набор продуктов, быстрое приготовление и классическое сочетание вкусов сделает это блюдо завсегдатаем на вашем столе
Ингредиенты
- Филе куриных бедер/грудки - 800 г
- Шампиньоны - 400 г
- Сливки 10% - 200 г
- Соль - по вкусу
- Приправы для курицы - по вкусу
- Чеснок - 1-2 зубчика
- Лук - 1 шт
- Растительное масло - 1 ст ложка
Способ приготовления
- Нарезаем куриное филе небольшими кусочками, шампиньоны - тонкими пластинами, а лук - мелкими кубиками.
- Припускаем нарезанное филе в нагретое до кипения растительное масло и обжариваем до небольшого румянца и полуготовности курицы. После чего перекладываем кусочки из сковороды в отдельную емкость.
- Обжариваем лук на растительном масле до прозрачности. Следующими кладём шампиньоны и обжариваем всё вместе, пока не выпарится жидкость от грибов.
- Добавляем в сковороду поджаренное филе, затем добавляем специи и соль.
- Выливаем сливки, пропускаем через пресс чеснок. Накрываем сковороду крышкой и тушим наше блюдо ещё 10-15 минут на медленном огне.
Вам будет интересно прочитать на Ivona: