Ингредиенты

  • Филе куриных бедер/грудки - 800 г
  • Шампиньоны - 400 г
  • Сливки 10% - 200 г
  • Соль - по вкусу
  • Приправы для курицы - по вкусу
  • Чеснок - 1-2 зубчика
  • Лук - 1 шт
  • Растительное масло - 1 ст ложка

Способ приготовления

  1. Нарезаем куриное филе небольшими кусочками, шампиньоны - тонкими пластинами, а лук - мелкими кубиками.
  2. Припускаем нарезанное филе в нагретое до кипения растительное масло и обжариваем до небольшого румянца и полуготовности курицы. После чего перекладываем кусочки из сковороды в отдельную емкость. 
  3. Обжариваем лук на растительном масле до прозрачности. Следующими кладём шампиньоны и обжариваем всё вместе, пока не выпарится жидкость от грибов.
  4. Добавляем в сковороду поджаренное филе, затем добавляем специи и соль. 
  5. Выливаем сливки, пропускаем через пресс чеснок. Накрываем сковороду крышкой и тушим наше блюдо ещё 10-15 минут на медленном огне.

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