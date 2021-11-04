Кондитер поделилась лучшими рецептами пирогов со сладкой начинкой

ТОП-5 рецептов пирогов с ягодами и фруктами от Лизы Глинской; фото: instagram.com/lizaglinskaya_sweetschool

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ТОП-5 лучших рецептов сладких пирогов

Грушевый пирог с пряностями

⁣ Грушевый пирог с пряностями⁣ instagram.com/lizaglinskaya

Известный украинский кулинар и кондитер Лиза Глинская поделилась рецептами вкуснейших пирогов с ягодами и фруктами. На своей странице в Интаграм она опубликовала пост, в котором рассказала, как правильно готовить сладкие пироги.

Важно! Круглая форма – d 25 см. ⁣

Груши в красном вине с пряностями: ⁣

10-11 груш⁣

750 мл красного вина (полусухого)⁣

100 г сахара⁣

микс пряностей (корица, гвоздика, бадьян, кардамон)⁣

Бисквит (кексовый): ⁣

200 г сливочного масла (размягченного)⁣

200 г сахарной пудры⁣

200 г яиц⁣

250 г муки⁣

8 г разрыхлителя⁣

Способ приготовления:

Рецепт грушевого пирога с пряностями⁣ instagram.com/lizaglinskaya

Шоколадный пирог с вишней

⁣ Шоколадный пирог с вишней⁣ instagram.com/lizaglinskaya

Важно! Круглая форма – d 26 см. ⁣

Вишневая начинка:⁣

300 г вишни (без косточки, свежая, замороженная, в собственном соку)⁣

50 г сахара ⁣

20 г кукурузного крахмала ⁣

Боб тонка (по желанию)⁣

Шоколадный бисквит:⁣

100 г желтка ⁣

50 г сахара (к желтку)⁣

150 г белка ⁣

100 г сахара ⁣

110 г муки⁣

30 г какао-порошка⁣

70 г черного шоколада⁣

Способ приготовления:

Рецепт шоколадного пирога с вишней⁣ instagram.com/lizaglinskaya

Сливовый пирог со сметаной

⁣ Сливовый пирог со сметаной⁣ instagram.com/lizaglinskaya

Важно! Круглая форма – d 20 см.

Тесто:⁣

100 г муки ⁣

50 г сливочного масла ⁣

40 г желтка ⁣

30 г сахара ⁣

3 г разрыхлителя ⁣

соль⁣

Сметанная заливка:⁣

200 г сметаны (ж 15-20%)⁣

50 г яйца ⁣

70 г сахара ⁣

10 г кукурузного крахмала⁣

0,5 ч. л. корицы⁣

300 г слив⁣

Способ приготовления:

Рецепт сливового пирога со сметаной⁣ instagram.com/lizaglinskaya

Ягодная шарлотка

⁣ Ягодная шарлотка⁣ instagram.com/lizaglinskaya

Важно! Круглая форма – d 26 см.

Ягодная начинка (можно брать, как свежую, так и замороженную ягоду)⁣

100 г вишни без косточки ⁣

50 г черники ⁣

100 г клубники⁣

30 г сахара ⁣

10 г кукурузного крахмала ⁣

Бисквит:⁣

100 г желтка ⁣

50 г сахара (к желтку)⁣

150 г белка ⁣

100 г сахара (к белку)⁣

130 г муки ⁣

Способ приготовления:

Рецепт ягодной шарлотки instagram.com/lizaglinskaya

Тёртый ягодный пирог

⁣ Тёртый ягодный пирог⁣ instagram.com/lizaglinskaya

Тесто:⁣

200 г муки ⁣

100 г сливочного масла (холодного, 82%)⁣

80 г желтка ⁣

60 г сахара ⁣

6 г разрыхлителя ⁣

щепотка соли⁣

Ягодная начинка:⁣

100 г клубники ⁣

100 г малины ⁣

50 г черной смородины ⁣

50 г черники ⁣

60 г сахара ⁣

20 г кукурузного крахмала ⁣

Глазировка: ⁣

20 г желтка⁣

1 ст. л. молока⁣

ВАЖНО! Смажьте глазировкой пирог за 3-4 минуты до готовности.

Способ приготовления:

Рецепт Тёртого ягодного пирог⁣а instagram.com/lizaglinskaya

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