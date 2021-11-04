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Известный украинский кулинар и кондитер Лиза Глинская поделилась рецептами вкуснейших пирогов с ягодами и фруктами. На своей странице в Интаграм она опубликовала пост, в котором рассказала, как правильно готовить сладкие пироги.

ТОП-5 лучших рецептов сладких пирогов

Грушевый пирог с пряностями

Грушевый пирог с пряностями⁣
Грушевый пирог с пряностями⁣
instagram.com/lizaglinskaya

Важно! Круглая форма – d 25 см. ⁣

Груши в красном вине с пряностями:

  • 10-11 груш⁣
  • 750 мл красного вина (полусухого)⁣
  • 100 г сахара⁣
  • микс пряностей (корица, гвоздика, бадьян, кардамон)⁣

Бисквит (кексовый):

  • 200 г сливочного масла (размягченного)⁣
  • 200 г сахарной пудры⁣
  • 200 г яиц⁣
  • 250 г муки⁣
  • 8 г разрыхлителя⁣

Способ приготовления: 

Рецепт грушевого пирога с пряностями⁣
Рецепт грушевого пирога с пряностями⁣
instagram.com/lizaglinskaya

Шоколадный пирог с вишней

Шоколадный пирог с вишней⁣
Шоколадный пирог с вишней⁣
instagram.com/lizaglinskaya

Важно! Круглая форма – d 26 см. ⁣

Вишневая начинка:

  • 300 г вишни (без косточки, свежая, замороженная, в собственном соку)⁣
  • 50 г сахара ⁣
  • 20 г кукурузного крахмала ⁣
  • Боб тонка (по желанию)⁣

Шоколадный бисквит:

  • 100 г желтка ⁣
  • 50 г сахара (к желтку)⁣
  • 150 г белка ⁣
  • 100 г сахара ⁣
  • 110 г муки⁣
  • 30 г какао-порошка⁣
  • 70 г черного шоколада⁣

Способ приготовления: 

Рецепт шоколадного пирога с вишней⁣
Рецепт шоколадного пирога с вишней⁣
instagram.com/lizaglinskaya

Сливовый пирог со сметаной

Сливовый пирог со сметаной⁣
Сливовый пирог со сметаной⁣
instagram.com/lizaglinskaya

Важно! Круглая форма – d 20 см.

Тесто:

  • 100 г муки ⁣
  • 50 г сливочного масла ⁣
  • 40 г желтка ⁣
  • 30 г сахара ⁣
  • 3 г разрыхлителя ⁣
  • соль⁣

Сметанная заливка:

  • 200 г сметаны (ж 15-20%)⁣
  • 50 г яйца ⁣
  • 70 г сахара ⁣
  • 10 г кукурузного крахмала⁣
  • 0,5 ч. л. корицы⁣
  • 300 г слив⁣

Способ приготовления: 

Рецепт сливового пирога со сметаной⁣
Рецепт сливового пирога со сметаной⁣
instagram.com/lizaglinskaya

Ягодная шарлотка

Ягодная шарлотка⁣
Ягодная шарлотка⁣
instagram.com/lizaglinskaya

Важно! Круглая форма – d 26 см.

Ягодная начинка (можно брать, как свежую, так и замороженную ягоду)

  • 100 г вишни без косточки ⁣
  • 50 г черники ⁣
  • 100 г клубники⁣
  • 30 г сахара ⁣
  • 10 г кукурузного крахмала ⁣

Бисквит:

  • 100 г желтка ⁣
  • 50 г сахара (к желтку)⁣
  • 150 г белка ⁣
  • 100 г сахара (к белку)⁣
  • 130 г муки ⁣

Способ приготовления: 

Рецепт ягодной шарлотки
Рецепт ягодной шарлотки
instagram.com/lizaglinskaya

Тёртый ягодный пирог

Тёртый ягодный пирог⁣
Тёртый ягодный пирог⁣
instagram.com/lizaglinskaya

Тесто:

  • 200 г муки ⁣
  • 100 г сливочного масла (холодного, 82%)⁣
  • 80 г желтка ⁣
  • 60 г сахара ⁣
  • 6 г разрыхлителя ⁣
  • щепотка соли⁣

Ягодная начинка:

  • 100 г клубники ⁣
  • 100 г малины ⁣
  • 50 г черной смородины ⁣
  • 50 г черники ⁣
  • 60 г сахара ⁣
  • 20 г кукурузного крахмала ⁣

Глазировка: ⁣

  • 20 г желтка⁣
  • 1 ст. л. молока⁣

ВАЖНО! Смажьте глазировкой пирог за 3-4 минуты до готовности.

Способ приготовления: 

Рецепт Тёртого ягодного пирог⁣а
Рецепт Тёртого ягодного пирог⁣а
instagram.com/lizaglinskaya

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