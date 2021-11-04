ТОП-5 рецептов пирогов с ягодами и фруктами от Лизы Глинской
Кондитер поделилась лучшими рецептами пирогов со сладкой начинкой
Читайте также: Торт «Птичье молоко» по рецепту Лизы ГлинскойИзвестный украинский кулинар и кондитер Лиза Глинская поделилась рецептами вкуснейших пирогов с ягодами и фруктами. На своей странице в Интаграм она опубликовала пост, в котором рассказала, как правильно готовить сладкие пироги.
ТОП-5 лучших рецептов сладких пирогов
Грушевый пирог с пряностями
Важно! Круглая форма – d 25 см.
Груши в красном вине с пряностями:
- 10-11 груш
- 750 мл красного вина (полусухого)
- 100 г сахара
- микс пряностей (корица, гвоздика, бадьян, кардамон)
Бисквит (кексовый):
- 200 г сливочного масла (размягченного)
- 200 г сахарной пудры
- 200 г яиц
- 250 г муки
- 8 г разрыхлителя
Способ приготовления:
Шоколадный пирог с вишней
Важно! Круглая форма – d 26 см.
Вишневая начинка:
- 300 г вишни (без косточки, свежая, замороженная, в собственном соку)
- 50 г сахара
- 20 г кукурузного крахмала
- Боб тонка (по желанию)
Шоколадный бисквит:
- 100 г желтка
- 50 г сахара (к желтку)
- 150 г белка
- 100 г сахара
- 110 г муки
- 30 г какао-порошка
- 70 г черного шоколада
Способ приготовления:
Сливовый пирог со сметаной
Важно! Круглая форма – d 20 см.
Тесто:
- 100 г муки
- 50 г сливочного масла
- 40 г желтка
- 30 г сахара
- 3 г разрыхлителя
- соль
Сметанная заливка:
- 200 г сметаны (ж 15-20%)
- 50 г яйца
- 70 г сахара
- 10 г кукурузного крахмала
- 0,5 ч. л. корицы
- 300 г слив
Способ приготовления:
Ягодная шарлотка
Важно! Круглая форма – d 26 см.
Ягодная начинка (можно брать, как свежую, так и замороженную ягоду)
- 100 г вишни без косточки
- 50 г черники
- 100 г клубники
- 30 г сахара
- 10 г кукурузного крахмала
Бисквит:
- 100 г желтка
- 50 г сахара (к желтку)
- 150 г белка
- 100 г сахара (к белку)
- 130 г муки
Способ приготовления:
Тёртый ягодный пирог
Тесто:
- 200 г муки
- 100 г сливочного масла (холодного, 82%)
- 80 г желтка
- 60 г сахара
- 6 г разрыхлителя
- щепотка соли
Ягодная начинка:
- 100 г клубники
- 100 г малины
- 50 г черной смородины
- 50 г черники
- 60 г сахара
- 20 г кукурузного крахмала
Глазировка:
- 20 г желтка
- 1 ст. л. молока
ВАЖНО! Смажьте глазировкой пирог за 3-4 минуты до готовности.
Способ приготовления:
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