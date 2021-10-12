Быстро и вкусно: тыквенные оладьи
Румяные, аппетитные, сочные, ярко-оранжевые! Эти оладьи готовятся из одной тыквы. Их приготовление займет совсем немного времени
Ингредиенты:
- Разрыхлитель теста — 1 ч. л.
- Яйцо — 2 шт.
- Кефир — 0.5 стакана
- Мука — 1 стакан
- Соль — по вкусу
- Тыква
Приготовление:
- Очистить тыкву от семечек, кожуры. Нарезать ножом на кубики небольших размеров. Испечь или протушить, чтобы она стала мягкой. Если есть микроволновая печь, то можно воспользоваться ей.
Читайте также: Рецепт дня: тыквенная пастаВыкладываем в блюдо овощ, наливаем немного воды, ставим минут на 5-7 при мощности 800 вт. Обычно за это время тыква становится мягкой, но если мощности мало, можно прибавить время приготовления.
- Соединяем тыкву с яйцами, кефиром, мукой, разрыхлителем, солим. Хорошо все перемешиваем, чтобы все ингредиенты соединились и не оставалось комков муки.
- Наливаем на сковороду растительного масла, ждем, когда она нагреется. Берем столовую ложку, выкладываем небольшими порциями на сковородку. Жарим оладьи из тыквы до образования румяной корочки. Приятного аппетита!
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