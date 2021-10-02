Вкусно и полезно: рецепт тыквы по-мексикански
Для приготовления этого блюда лучше всего выбирать домашнюю тыкву, она не только более вкусная, но еще и ярче по цвету. На приготовление потребуется 40-45 минут
Ингредиенты:
- тыква – 400 гр
- яйцо куриное – 1 шт.
- сыр (твердый) – 30 гр
- лук репчатый – 0,5 шт.
- помидор черри – 1-2 шт.
- рис – 1,5-2 ст. ложки
- соль, перец – по вкусу
- майонез – 1 ст. ложка
- имбирь – 1 щепотка
- орех мускатный – 1 щепотка
- куркума – 1 щепотка
Приготовление:
- Подготовьте все ингредиенты
Читайте также: Сезон тыквы: чем полезен этот овощВбейте в тарелку куриное яйцо, положите майонез, всыпьте соль, молотый перец, куркуму, мускатный орех, имбирь. Хорошо перемешайте все ингредиенты.
- Тыкву очистите и натрите на крупной терке.
- Рис варите 15 минут.
- Перемешайте рис с тыквой.
- Влейте яичный кляр, затем еще раз хорошо все перемешайте.
- Выложите тыкву с рисом в форму для запекания. Можете ее смазать растительным маслом, если форма не силиконовая.
- Половину репчатого лука нарежьте полукольцами, помидоры — кружочками, и натрите на крупной терке сыр.
- Выложите на тыкву сначала лук, затем помидоры. Посыпьте массу тертым сыром.
- Отправьте форму в разогретую до 190 градусов духовку на 15-20 минут.
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