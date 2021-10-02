Ингредиенты:

  • тыква – 400 гр
  • яйцо куриное – 1 шт.
  • сыр (твердый) – 30 гр
  • лук репчатый – 0,5 шт.
  • помидор черри – 1-2 шт.
  • рис – 1,5-2 ст. ложки
  • соль, перец – по вкусу
  • майонез – 1 ст. ложка
  • имбирь – 1 щепотка
  • орех мускатный – 1 щепотка
  • куркума – 1 щепотка

Приготовление:

  1. Подготовьте все ингредиенты

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    Вбейте в тарелку куриное яйцо, положите майонез, всыпьте соль, молотый перец, куркуму, мускатный орех, имбирь. Хорошо перемешайте все ингредиенты.
  3. Тыкву очистите и натрите на крупной терке.
  4. Рис варите 15 минут.
  5. Перемешайте рис с тыквой.
  6. Влейте яичный кляр, затем еще раз хорошо все перемешайте.
  7. Выложите тыкву с рисом в форму для запекания. Можете ее смазать растительным маслом, если форма не силиконовая.
  8. Половину репчатого лука нарежьте полукольцами, помидоры — кружочками, и натрите на крупной терке сыр.
  9. Выложите на тыкву сначала лук, затем помидоры. Посыпьте массу тертым сыром.
  10. Отправьте форму в разогретую до 190 градусов духовку на 15-20 минут.

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