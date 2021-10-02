Вкусно и полезно: рецепт тыквы по-мексикански

Для приготовления этого блюда лучше всего выбирать домашнюю тыкву, она не только более вкусная, но еще и ярче по цвету. На приготовление потребуется 40-45 минут

Рецепт тыквы по-мексикански depositphotos