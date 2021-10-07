Ингредиенты

  • 1 кг тыквы 
  • 1,5 ст. сахара
  • 0,5 л воды 
  • 3,5 ст. л. 30% уксуса
  • 8  сухих гвоздик
  • 6 горошин душистого перца 
  • Палочка корицы - по желанию
  • Тёртый мускатный орех  - по вкусу
  • Имбирь

Способ приготовления

  1. Тыкву нарезать кубиками или соломкой. Сложить в кастрюлю и залить водой с сахаром и уксусом. Оставить в этом сиропе на ночь, максимально на 24 часа. 
  2. Пряности положить в марлю, завязать (так их легче будет вытащить из маринада) и положить в маринад к тыкве.
  3. Поставить кастрюлю на огонь. Варить 5-7 минут до прозрачности.  
  4. Отставить кастрюлю и дать настояться 30 минут. Убрать специи. 
  5. Разложить по стерилизованным банкам. 

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