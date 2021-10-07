Как приготовить пряную маринованную тыкву
Эстонский рецепт маринованной тыквы давно полюбился многими хозяюшками, а если вы еще не пробовали, то самое время приготовить!
Ингредиенты
- 1 кг тыквы
- 1,5 ст. сахара
- 0,5 л воды
- 3,5 ст. л. 30% уксуса
- 8 сухих гвоздик
- 6 горошин душистого перца
- Палочка корицы - по желанию
- Тёртый мускатный орех - по вкусу
- Имбирь
Способ приготовления
- Тыкву нарезать кубиками или соломкой. Сложить в кастрюлю и залить водой с сахаром и уксусом. Оставить в этом сиропе на ночь, максимально на 24 часа.
- Пряности положить в марлю, завязать (так их легче будет вытащить из маринада) и положить в маринад к тыкве.
- Поставить кастрюлю на огонь. Варить 5-7 минут до прозрачности.
- Отставить кастрюлю и дать настояться 30 минут. Убрать специи.
- Разложить по стерилизованным банкам.
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