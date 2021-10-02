Шашлык из маринованных грибов

Ингредиенты:

  • шампиньоны – 500 г
  • репчатый лук – 4-5 шт.
  • лимон – ½ шт.
  • сметана – 1 уп.
  • чеснок – 3 зубчика
  • соль и черный молотый перец – по вкусу
  •  растительное масло  

 Приготовление:

  1. Грибы нужно помыть, а лук почистить и нарезать кольцами.
  2. Чеснок очистить и мелко порубить.

  3. Читайте также: Как приготовить хамон в домашних условиях

    Из половины лимона выдавить лимонный сок.
  4. Далее выложить грибы в миску и добавить туда все остальные ингредиенты: лимон, чеснок, соль, перец, сметана и растительное масло.
  5. Перемешать все компоненты и мариновать не менее 3 часов.
  6. После промаринованные грибы насаживать на шампур, чередуя с луком и жарить на открытом огне около 10 минут.       

Шашлык из маринованных грибов
Шашлык из маринованных грибов
Pinterest

Лаваш с сыром и помидорами 

Ингредиенты:

  • лаваш – 4 шт., сыр – 500 г
  • помидоры 4 шт.
  • зелень – укроп
  • растительное масло

Приготовление:

  1. Сыр натираем на крупной терке.
  2. Берем 1 пучок укропа, нарезаем его мелко и смешиваем с сыром.
  3. Помидоры нарезаем полукольцами.
  4. Берем лаваш, раскрываем и выкладываем на одну сторону, мелконарезанные, сыр и зелень, а сверху – помидоры.
  5. Заворачиваем плотно начинку в рулет, смазываем лаваш слегка растительным маслом и зажариваем на гриле до румяной корочки.       

Лаваш с сыром и помидорами 
Лаваш с сыром и помидорами 
Pinterest

Картофель гриль в горчичном соусе

Ингредиенты:

  • картофель – 6 шт.
  • горчица – 1 ст.л
  • мед – 1 ч.л
  • сливочное масло – 30 г
  • соевый соус и соль – по вкусу
  • растительное или оливковое масло

Приготовление:

  1. Картофель очищаем от кожуры или же тщательно отмываем кожуру от лишней грязи щеткой.
  2. Далее нарезаем картофель небольшими кругами или напополам и жарим на гриле до полной готовности.

  3. Читайте также: ТОП-3 рецепта блюд из баклажанов

    Тем временем готовим соус. Для этого нужно растереть сливочное масло с горчицей, добавить в общую массу мед, соль и соевый соус – так, чтобы получить однородную консистенцию.
  4. Заливаем горчично-медовым соусом готовую пожаренную на гриле картошку и подаем к столу.

Картофель гриль в горчичном соусе
Картофель гриль в горчичном соусе
Pinterest

Вам будет интересно прочитать на Ivona: