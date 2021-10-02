Осенний пикник: 3 блюда, которые можно приготовить на мангале
Осень – лучшее время для того, чтобы насладиться природой и, конечно же, вкусной едой, приготовленной прямо на свежем воздухе
Шашлык из маринованных грибов
Ингредиенты:
- шампиньоны – 500 г
- репчатый лук – 4-5 шт.
- лимон – ½ шт.
- сметана – 1 уп.
- чеснок – 3 зубчика
- соль и черный молотый перец – по вкусу
- растительное масло
Приготовление:
- Грибы нужно помыть, а лук почистить и нарезать кольцами.
- Чеснок очистить и мелко порубить.
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- Далее выложить грибы в миску и добавить туда все остальные ингредиенты: лимон, чеснок, соль, перец, сметана и растительное масло.
- Перемешать все компоненты и мариновать не менее 3 часов.
- После промаринованные грибы насаживать на шампур, чередуя с луком и жарить на открытом огне около 10 минут.
Лаваш с сыром и помидорами
Ингредиенты:
- лаваш – 4 шт., сыр – 500 г
- помидоры 4 шт.
- зелень – укроп
- растительное масло
Приготовление:
- Сыр натираем на крупной терке.
- Берем 1 пучок укропа, нарезаем его мелко и смешиваем с сыром.
- Помидоры нарезаем полукольцами.
- Берем лаваш, раскрываем и выкладываем на одну сторону, мелконарезанные, сыр и зелень, а сверху – помидоры.
- Заворачиваем плотно начинку в рулет, смазываем лаваш слегка растительным маслом и зажариваем на гриле до румяной корочки.
Картофель гриль в горчичном соусе
Ингредиенты:
- картофель – 6 шт.
- горчица – 1 ст.л
- мед – 1 ч.л
- сливочное масло – 30 г
- соевый соус и соль – по вкусу
- растительное или оливковое масло
Приготовление:
- Картофель очищаем от кожуры или же тщательно отмываем кожуру от лишней грязи щеткой.
- Далее нарезаем картофель небольшими кругами или напополам и жарим на гриле до полной готовности.
Читайте также: ТОП-3 рецепта блюд из баклажановТем временем готовим соус. Для этого нужно растереть сливочное масло с горчицей, добавить в общую массу мед, соль и соевый соус – так, чтобы получить однородную консистенцию.
- Заливаем горчично-медовым соусом готовую пожаренную на гриле картошку и подаем к столу.
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