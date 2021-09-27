Маринованные со свеклой сливы: пикантный гарнир
Оригинальный гарнир из маринованной свеклы со сливами сделает вкус мяса просто волшебным!
Ингредиенты
- Соль - 2 ч. л.
- Уксус - 2 ч. л.
- Свекла - 2 шт.
- Слива - 0,5 кг
Способ приготовления
- Ингредиенты в данном рецепте рассчитаны на пол-литровую банку. Свеклу отвариваем и охлаждаем, нарезаем средними кусочками.
- Сливы промываем, накалываем в нескольких местах зубочисткой.
- В чистую банку на донышко выкладываем специи по вкусу (перец, лавровый лист, гвоздику), складываем красиво поочередно свеклу и сливы.
- Заливаем кипятком, даем немного постоять, затем сливаем его при помощи крышечки с дырочками.
- Добавляем в банки соль и уксус, заливаем доведенной до кипения водой снова. Закатываем банки.
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