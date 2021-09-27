Ингредиенты

  • Соль - 2 ч. л.
  • Уксус - 2 ч. л.
  • Свекла - 2 шт.
  • Слива - 0,5 кг

Способ приготовления

  1. Ингредиенты в данном рецепте рассчитаны на пол-литровую банку. Свеклу отвариваем и охлаждаем, нарезаем средними кусочками.
  2. Сливы промываем, накалываем в нескольких местах зубочисткой.
  3. В чистую банку на донышко выкладываем специи по вкусу (перец, лавровый лист, гвоздику), складываем красиво поочередно свеклу и сливы.
  4. Заливаем кипятком, даем немного постоять, затем сливаем его при помощи крышечки с дырочками.
  5. Добавляем в банки соль и уксус, заливаем доведенной до кипения водой снова. Закатываем банки.

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