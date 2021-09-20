Узнайте, как приготовить тыквенный кекс, как у Starbucks, от судьи «МастерШефа»

Тыквенный кекс из Starbucks по рецепту Эктора Хименес-Браво instagram.com/hectorjimenezbravo

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Известный кулинар и ведущий проектов «МастерШеф» Эктор Хименес-Браво поделился вкуснейшим рецептом тыквенного кекса. На своей странице в Инстаграм он опубликовал видеоролик, в котором рассказал, как пошагово приготовить десерт из Starbucks, только еще вкуснее.

Рецепт тыквенного кекса от Эктора Хименеса-Браво

Для приготовления вкусного тыквенного кекса вам понадобится:

Мука – 1,5 стакана

Соль – 0,5 ч. л

Разрыхлитель – 0,5 ч. л

Сода – 1 ч. л

Микс специй (гвоздика, корица, имбирь) – 1 ст. л

Сахар белый – 0,5 стакана

Сахар коричневый – 0,25 стакана

Яйцо – 3 шт.

Ваниль – 1 ч. л

Кокосовое рафинированное масло (или подсолнечное или оливковое) – 0,5 стакана

Тыквенное пюре – 400 г

Тыквенные семечки на украшение

Способ приготовления сладкой выпечки:

Замешиваем сначала сухие ингредиенты: муку, соль, соду, разрыхлитель, специи и весь сахар.

Если ваниль сухая – тоже сразу добавляем, если экстракт – добавляем вместе с яйцами.

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Добавляем яйца и тщательно их перемешиваем. Добавляем масло, опять перемешиваем. И в конце вводим тыквенное пюре, очень осторожно перемешивая тесто до однородности.

Выкладываем массу в форму, обязательно разравниваем, чтобы оно было на одном уровне, и сверху украшаем тыквенными семечками.

Ставим в разогретую до 190 градусов духовку на 75 минут. Проверяем готовность, как учила мама – зубочисткой или деревянной ложкой. Если сухая выйдет – готово.

После приготовления дайте кексу постоять в форме 10-15 минут, а лучше 30 минут. А потом нарезаем и приятного аппетита!

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