Тыквенный кекс из Starbucks по рецепту Эктора Хименеса-Браво
Читайте также: Эктор Хименес-Браво показал, как выглядел со второй степенью ожиренияИзвестный кулинар и ведущий проектов «МастерШеф» Эктор Хименес-Браво поделился вкуснейшим рецептом тыквенного кекса. На своей странице в Инстаграм он опубликовал видеоролик, в котором рассказал, как пошагово приготовить десерт из Starbucks, только еще вкуснее.
Рецепт тыквенного кекса от Эктора Хименеса-Браво
Для приготовления вкусного тыквенного кекса вам понадобится:
- Мука – 1,5 стакана
- Соль – 0,5 ч. л
- Разрыхлитель – 0,5 ч. л
- Сода – 1 ч. л
- Микс специй (гвоздика, корица, имбирь) – 1 ст. л
- Сахар белый – 0,5 стакана
- Сахар коричневый – 0,25 стакана
- Яйцо – 3 шт.
- Ваниль – 1 ч. л
- Кокосовое рафинированное масло (или подсолнечное или оливковое) – 0,5 стакана
- Тыквенное пюре – 400 г
- Тыквенные семечки на украшение
Способ приготовления сладкой выпечки:
Замешиваем сначала сухие ингредиенты: муку, соль, соду, разрыхлитель, специи и весь сахар.
Если ваниль сухая – тоже сразу добавляем, если экстракт – добавляем вместе с яйцами.
Читайте также: Вкуснейший пирог с черникой по рецепту Эктора Хименес-БравоДобавляем яйца и тщательно их перемешиваем. Добавляем масло, опять перемешиваем. И в конце вводим тыквенное пюре, очень осторожно перемешивая тесто до однородности.
Выкладываем массу в форму, обязательно разравниваем, чтобы оно было на одном уровне, и сверху украшаем тыквенными семечками.
Ставим в разогретую до 190 градусов духовку на 75 минут. Проверяем готовность, как учила мама – зубочисткой или деревянной ложкой. Если сухая выйдет – готово.
После приготовления дайте кексу постоять в форме 10-15 минут, а лучше 30 минут. А потом нарезаем и приятного аппетита!
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