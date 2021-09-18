Рецепт дня: вкуснейшие кабачковые рулетики
Простая, но очень вкусная закуска для ваших близких.
Читайте также: Фаршированная тыква с беконом и картофелемЧтобы не путаться в названиях, стоит запомнить: цукини — это вид кабачка. Обычный кабачок светло-зелёного цвета с толстоватой кожицей и семенами. У цукини нет семян, плотная мякоть и тонкая кожица, которую можно не счищать. Кабачок используют для тушения или варки. Цукини хорошо запекать или жарить, он лучше держит форму.
Ингредиенты:
- 2 цукини;
- 1 крупный помидор;
- 300 г сыра фета;
- 5 столовых ложек оливкового масла;
- 1 столовая ложка лимонного сока;
- молотый перец по вкусу;
- соль;
- базилик или другая зелень по желанию.
Приготовление:
Цукини вымыть, обсушить и разрезать вдоль тонкими пластинками. Сбрызнуть оливковым маслом, посолить и выложить на решётку пароварки. Готовить 5 минут, вынуть и полностью остудить. Если нет пароварки, ломтики цукини можно положить на противень и отправить в духовку. Помидор нарезать соломкой. Фету — на кубики. Кусочки сыра и ломтики помидора завернуть в полоски кабачка. Сок лимона, остатки оливкового масла, перец, соль и нарезанные листья базилика соединить и перемешать. Полить соусом рулетики. Можно подавать.
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