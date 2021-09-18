Простая, но очень вкусная закуска для ваших близких.

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Чтобы не путаться в названиях, стоит запомнить: цукини — это вид кабачка. Обычный кабачок светло-зелёного цвета с толстоватой кожицей и семенами. У цукини нет семян, плотная мякоть и тонкая кожица, которую можно не счищать. Кабачок используют для тушения или варки. Цукини хорошо запекать или жарить, он лучше держит форму.

Ингредиенты:

2 цукини;

1 крупный помидор;

300 г сыра фета;

5 столовых ложек оливкового масла;

1 столовая ложка лимонного сока;

молотый перец по вкусу;

соль;

базилик или другая зелень по желанию.

Приготовление:

Цукини вымыть, обсушить и разрезать вдоль тонкими пластинками. Сбрызнуть оливковым маслом, посолить и выложить на решётку пароварки. Готовить 5 минут, вынуть и полностью остудить. Если нет пароварки, ломтики цукини можно положить на противень и отправить в духовку. Помидор нарезать соломкой. Фету — на кубики. Кусочки сыра и ломтики помидора завернуть в полоски кабачка. Сок лимона, остатки оливкового масла, перец, соль и нарезанные листья базилика соединить и перемешать. Полить соусом рулетики. Можно подавать.

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