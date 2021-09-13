Ингредиенты

  • Тыковки маленькие - 2 шт.
  • Перец-чили - 1 шт.
  • Масло оливковое - по вкусу
  • Картофель - 500 г
  • Бекон - 140 г
  • Тимьян - 2 ст. л.
  • Чеснок - 3 зубчика

Способ приготовления

  1. Срезать и отложить «крышечки» с тыкв, затем выскоблить семена.
  2. Приправить изнутри чили, солью и перцем и поставить тыквы на противень.
  3. Побрызгать маслом и запекать 15 минут в духовке разогретой до 240ºС.
  4. Тем временем отварить картофель в течение 8 минут, слить и положить в миску.
  5. Добавить бекон, тимьян, чеснок и приправить солью по вкусу, затем побрызгать 1 столовую ложку оливкового масла.
  6. Достать наполовину запеченные тыквы из духовки, снизить температуру до 180 градусов.
  7. Наполнить начинкой и вернуть в духовку, накрыв «крышечками» на 45 минут.
  8. Проверить готовность, воткнув вилку в бок тыквы - она должна быть мягкая.

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