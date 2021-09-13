Фаршированная тыква с беконом и картофелем
Это не просто вкусно, но и очень красиво. Отличная идея для вкусного ужина!
Ингредиенты
- Тыковки маленькие - 2 шт.
- Перец-чили - 1 шт.
- Масло оливковое - по вкусу
- Картофель - 500 г
- Бекон - 140 г
- Тимьян - 2 ст. л.
- Чеснок - 3 зубчика
Способ приготовления
- Срезать и отложить «крышечки» с тыкв, затем выскоблить семена.
- Приправить изнутри чили, солью и перцем и поставить тыквы на противень.
- Побрызгать маслом и запекать 15 минут в духовке разогретой до 240ºС.
- Тем временем отварить картофель в течение 8 минут, слить и положить в миску.
- Добавить бекон, тимьян, чеснок и приправить солью по вкусу, затем побрызгать 1 столовую ложку оливкового масла.
- Достать наполовину запеченные тыквы из духовки, снизить температуру до 180 градусов.
- Наполнить начинкой и вернуть в духовку, накрыв «крышечками» на 45 минут.
- Проверить готовность, воткнув вилку в бок тыквы - она должна быть мягкая.
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