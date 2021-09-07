Бывало ли у вас, что спустя несколько минут после начала приготовления блюда — все терялись в клубах дыма и запахе горелого масла? Почему это происходит, как влияет температурный режим и выбор масла — читайте далее

Обычно, у каждого типа масла есть своя «точка дыма» — температура, после которой масло начинает разрушаться, гореть и влиять на вкус блюда. Потому советуем вам держать несколько видов масел с разными «точками дыма».

Масло с низкой температурой дымления

Такие виды масел лучше всего использовать в качестве заправки или для приготовления блюд, где требуется минимальный нагрев, за время которого масло не успеет достичь критической температуры.

Льняное – 107° С

Подсолнечное нерафинированное – 107° С

Грецкого ореха – 150° С

Сливочное масло – 150° С

Свиной жир — 180° С

Масло с высокой температурой

Кокосовое, рапсовое, оливковое, кукурузное, хлопковое масло, а также масло из виноградных косточек — имеют более высокую «точку дыма». Их можно применять для запекания и обжаривания блюд.

Кокосовое — 176° С

Оливковое Extra Virgin — 190-204° С

Рафинированное рапсовое — 204° С

Кукурузное — 204-232° С

Хлопковое — 216° С

Масло из виноградных косточек — 216° С

Высокие температуры выдерживают рафинированное подсолнечное, арахисовое растительное, топленое масло, масло авокадо, кунжутное и пальмовое масла, рафинированное масло сои. Помимо обжарки на сковороде эти масла можно использовать для приготовления на открытом огне или во фритюре.

Кунжутное — 210°C

Рафинированное подсолнечное — 232°C

Арахисовое — 204-232°C

Пальмовое — 232°C

Топленое — 252°C

Рафинированное масло сои — 257°C

Масло авокадо — 271°C

Какой будет конечная точка дыма во многом зависит еще от производителя масла и степени его очистки. К примеру, несколько видов оливкового масла, смешанные в одну бутылку и маркированные как Extra Virgin, будут иметь более низкую точку дыма, чем чистое оливковое масло Extra Virgin. Точка дыма нерафинированного соевого масла составит 160° C, в то время как точка дыма для рафинированного достигает 176° С.

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