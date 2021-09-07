Обычно, у каждого типа масла есть своя «точка дыма» — температура, после которой масло начинает разрушаться, гореть и влиять на вкус блюда. Потому советуем вам держать несколько видов масел с разными «точками дыма».

Масло с низкой температурой дымления

Такие виды масел лучше всего использовать в качестве заправки или для приготовления блюд, где требуется минимальный нагрев, за время которого масло не успеет достичь критической температуры.

  • Льняное – 107° С
  • Подсолнечное нерафинированное – 107° С
  • Грецкого ореха – 150° С
  • Сливочное масло – 150° С
  • Свиной жир — 180° С

Масло с высокой температурой

Кокосовое, рапсовое, оливковое, кукурузное, хлопковое масло, а также масло из виноградных косточек — имеют более высокую «точку дыма». Их можно применять для запекания и обжаривания блюд.

  • Кокосовое — 176° С
  • Оливковое Extra Virgin — 190-204° С
  • Рафинированное рапсовое — 204° С
  • Кукурузное — 204-232° С
  • Хлопковое — 216° С
  • Масло из виноградных косточек — 216° С

Высокие температуры выдерживают рафинированное подсолнечное, арахисовое растительное, топленое масло, масло авокадо, кунжутное и пальмовое масла, рафинированное масло сои. Помимо обжарки на сковороде эти масла можно использовать для приготовления на открытом огне или во фритюре.

  • Кунжутное — 210°C
  • Рафинированное подсолнечное — 232°C
  • Арахисовое — 204-232°C
  • Пальмовое — 232°C
  • Топленое — 252°C
  • Рафинированное масло сои — 257°C
  • Масло авокадо — 271°C

Какой будет конечная точка дыма во многом зависит еще от производителя масла и степени его очистки. К примеру, несколько видов оливкового масла, смешанные в одну бутылку и маркированные как Extra Virgin, будут иметь более низкую точку дыма, чем чистое оливковое масло Extra Virgin. Точка дыма нерафинированного соевого масла составит 160° C, в то время как точка дыма для рафинированного достигает 176° С. 

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