Самое лучшее масло для жарки, тушения и запекания
Обычно, у каждого типа масла есть своя «точка дыма» — температура, после которой масло начинает разрушаться, гореть и влиять на вкус блюда. Потому советуем вам держать несколько видов масел с разными «точками дыма».
Масло с низкой температурой дымления
Такие виды масел лучше всего использовать в качестве заправки или для приготовления блюд, где требуется минимальный нагрев, за время которого масло не успеет достичь критической температуры.
- Льняное – 107° С
- Подсолнечное нерафинированное – 107° С
- Грецкого ореха – 150° С
- Сливочное масло – 150° С
- Свиной жир — 180° С
Масло с высокой температурой
Кокосовое, рапсовое, оливковое, кукурузное, хлопковое масло, а также масло из виноградных косточек — имеют более высокую «точку дыма». Их можно применять для запекания и обжаривания блюд.
- Кокосовое — 176° С
- Оливковое Extra Virgin — 190-204° С
- Рафинированное рапсовое — 204° С
- Кукурузное — 204-232° С
- Хлопковое — 216° С
- Масло из виноградных косточек — 216° С
Высокие температуры выдерживают рафинированное подсолнечное, арахисовое растительное, топленое масло, масло авокадо, кунжутное и пальмовое масла, рафинированное масло сои. Помимо обжарки на сковороде эти масла можно использовать для приготовления на открытом огне или во фритюре.
- Кунжутное — 210°C
- Рафинированное подсолнечное — 232°C
- Арахисовое — 204-232°C
- Пальмовое — 232°C
- Топленое — 252°C
- Рафинированное масло сои — 257°C
- Масло авокадо — 271°C
Какой будет конечная точка дыма во многом зависит еще от производителя масла и степени его очистки. К примеру, несколько видов оливкового масла, смешанные в одну бутылку и маркированные как Extra Virgin, будут иметь более низкую точку дыма, чем чистое оливковое масло Extra Virgin. Точка дыма нерафинированного соевого масла составит 160° C, в то время как точка дыма для рафинированного достигает 176° С.
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