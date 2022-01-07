Как замариновать утку, чтобы получить хрустящую корочку и нежное мясо?

Сегодня Рождество, и если скоро к вам придут гости на Коляду, угостите их вкусным блюдом. Ivona делится с вами рецептом запеченной в духовке утки с апельсином и медом. С таким маринадом птица получается ароматной, пряной, с аппетитной хрустящей корочкой. Мясо же остается сочным, с пикантными цитрусовыми оттенками.

Как запечь утку с медом и апельсинами?

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1. Апельсины вымыть, натереть цедру, выдавить сок. Корки и мякоть не выбрасывать.

2. Смешать цедру с паприкой, черным перцем и солью.

3. В глубокой емкости смешать бальзамический уксус, соевый соус, апельсиновый сок, мед и имбирь.

4. Утку обмыть, обсушить бумажным полотенцем. Кожу проколоть в нескольких местах, стараясь не задеть мясо.

5. Выложить утку в глубокую емкость, к ней влить маринад из сока, меда, уксуса с соевым соусом и имбирем. Вмасировать маринад в птицу и оставить ее на 1-2 часа в холодном месте, периодически переворачивая. Так утка промаринуется равномерно.

6. Вынуть утку из маринада. Маринад не выливать.

7. Нарезать чеснок пластинками. Нафаршировать птицу мякотью и корками апельсина и чесноком.

Запеченная утка с медом и апельсинами: Пошаговый рецепт freepik.com

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8. Натереть утиную кожу смесью цедры и пряностей.

9. В глубокий противень налить стакан воды. Сверху на него установить решетку, смазанную растительным маслом.

10. Утку плотно обернуть фольгой и выложить на решетку. В таком виде запекать в духовке, разогретой до 180 градусов, около получаса.

11. Снять с утки фольгу, полить ее маринадом и запекать в таком виде еще 30 минут.

12. Перевернуть утку на другую сторону, снова полить маринадом, накрыть фольгой и выпекать около часа. Подлить воду в противень, если необходимо.

13. Снять фольгу, смазать птицу маринадом, выпекать без фольги 30 минут.

14. Выключить духовку, дать птице “дойти“ еще 5-10 минут.

Запеченная утка с медом и апельсинами: Пошаговый рецепт freepik.com

Автор: Анна Подгорная

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