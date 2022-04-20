Сегодня - третий день Страстной недели Великого поста - Страстная Седмица. В эти дни православные вспоминают о страданиях и смерти Иисуса Христа и придерживаются строжайшей диеты

Для всей Украины самые тяжелые за многолетний период недели, начиная с 24 февраля 2022 года - начала военной агрессии российской федерации против нашей страны. Но, для всех христиан самая тяжелая неделя так же Страстная - неделя, которая предшествует Пасхе и в этом году это с 18 по 23 апреля. Называют Страстную неделю также Белой или Чистой неделей, поскольку она подразумевает соблюдение духовной и телесной чистоты.



Это время скорби и печали: в церкви не проводятся таинства крещения и венчания, не празднуются дни святых и не поминаются умершие.

По величию и важности совершившихся событий каждый день Страстной Седмицы называется святым и великим, а верующие должны проводить эти дни в строжайшем воздержании, усердной молитве.

Великий Понедельник

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В Великий понедельник православные вспоминают притчу о бесплодной смоковнице, высохшей до корня, как образ человека, погибающего в грехе и нераскаянии, а также притчу о неправедных виноградарях (аллегорическое изображение толпы, которая призывала распять Иисуса). С Великого понедельника начиналась подготовка к Пасхе. Традиционно в этот день женщины убирали в домах, а мужчины заготавливали корм для скота на всю Светлую неделю (после Пасхи), чтобы не беспокоиться в праздник.



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Великий Вторник

В Великий вторник в церкви звучат притчи о верном и неверном рабе, о десяти девах, о талантах, о Страшном суде. Во вторник на Страстной неделе поили скот на рассвете сеченым молоком (семена льна и конопли толкут в ступе и, разводя водой, приготавливают из них молоко) от болезней.

Великая Среда

В Страстную среду верующие сравнивают два жизненных пути - раскаявшейся блудницы Марии Магдалины, принявшей спасение, и предателя Иуды, избравшего духовную гибель. В последний раз в Великую среду совершается Литургия Преждеосвященных даров. В Великую среду прекращаются и великие поклоны. Вечером в среду традиционно бывает общая исповедь.

С Великой среды в деревнях собирали снег по оврагам, натаявшую от него воду солили и этой водой обливали скот. Считалось, что такой обряд предохраняет двор от всяких болезней на целый год.



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Великий Четверг (Четверток)

В Великий четверг церковь вспоминает о тайной вечере, омовении ног Иисуса, о молитве в саду Гефсиманском и о предательстве Иуды. Свечи, которые зажигались в церкви в этот день, принесенные домой по народному обычаю должны были приносить счастье.

Великий четверг в народных традициях называют Чистым: в этот день каждый человек стремится очиститься духовно и телесно. Также в Чистый четверг широко распространен народный обычай очищения водой, купание в проруби, реке, озере или обливание в бане до восхода солнца. Также был обычай освящать соль и в ночь под четверг ставить на стол с хлебом. В Великий четверг принято красить яйца. В этот день уже готовились к пасхальному столу: в старину забивали скот, собирали яйца и т.д. Кроме того, в этот день принято убирать и стирать.





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Великая Пятница (Пяток, Страстная пятница)

Все богослужения этого дня посвящены воспоминанию о мучениях и крестной смерти Иисуса Христа. В Страстную пятницу Литургии не бывает, потому что в этот день Господь принес Себя в жертву.

Вечерня Великой пятницы (Вынос Плащаницы) посвящена погребению Спасителя и совершается обычно в середине дня или ближе к вечеру. На утрене Великой пятницы верующие во время богослужения держат в руках зажженные свечи, символизирующие величие Спасителя во время его страданий.

В этот день женщины приступали к подготовке пасхального стола: пекли куличи и готовили пасхи. В страстную пятницу был обычай раздавать продукты бедным.





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Великая Суббота

Для верующих день Великой субботы - это время приготовления к встрече величайшего праздника Светлого Христова Воскресения. Обычно в этот день после утреннего богослужения в храмах начинается освящение пасхальных куличей, пасхи и яиц для разговения в день Пасхи. В Великую субботу утром совершается литургия Василия Великого. Во время ее священники меняют свои темные одежды на светлые. В Великую субботу верующие старались к вечеру закончить все свои хлопоты и прийти на службу, чтобы встретить великий праздник Пасхи.



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Питание в Страстную Седмицу

В дни Страстной Седмицы Церковь предписывает строгий пост, исключающий мясную, молочную, яичную и рыбную пищу.

18 апреля, понедельник - сырая еда без растительного масла (сухоядение) или воздержание от пищи;



19 апреля, вторник - сырая еда без растительного масла (сухоядение);



20 апреля, среда - сырая еда без растительного масла (сухоядение);



21 апреля, четверг - сырая еда без растительного масла (сухоядение);



22 апреля, пятница - сырая еда без растительного масла (сухоядение) или воздержание от пищи. В этот день (Страстная пятница) принято воздерживаться от принятия пищи до выноса Святой Плащаницы, которая символизирует момент искупительной жертвы Иисуса;



23 апреля, суббота - сырая еда без растительного масла (сухоядение) или воздержание от пищи;



24 апреля, воскресенье – разговение, разрешение на употребление скоромной пищи, Светлый праздник Пасхи.

Рекомендации:

В эту неделю разрешается употреблять в пищу сырые или полусырые овощи без масла и практически без соли. В первые три дня Страстной недели принято употреблять один раз в день сырые овощи с хлебом и воду. В понедельник Страстной недели (чистый понедельник), по монастырскому уставу, установлена высшая степень поста - полное воздержание от пищи (некоторые верующие воздерживаются от пищи и во вторник).

В четверг этой недели можно иногда, в порядке исключения, позволить себе вареные овощи с растительным маслом. В Страстную пятницу раньше предписывалось ничего не есть, как и в Великую субботу, накануне Пасхи, когда только в третьем часу ночи позволялось немного хлеба с водой. Завершающая неделя Великого поста является не только строгой в питании, но и таким образом она подготавливает организм постящегося к разговению. Небольшие объемы пищи и частичное голодание улучшают работу организма перед употреблением скоромной (животной) пищи.



