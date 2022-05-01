Сладкие ленивые вареники: простой пошаговый рецепт (с видео)
Порой хочется приготовить нечто эдакое, но нет на это ни времени, ни сил, ни вдохновения. Ivona предлагает вам рецепт простого, вкусного, а главное - быстрого блюда, с приготовлением которого справится даже ребенок - сладких ленивых голубцов. Они идеально подойдут для завтрака, а также могут украсить ваш обед или ужин в качестве десерта.
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Ингредиенты:
- Творог - 400 г
- Яйцо - 2 шт.
- Мука - 4 ст.л.
- Сахар - 2-3- ст.л.
- Соль - по вкусу
- Сливочное масло
- Сметана
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Приготовление:
Творог растираем с яйцами, сахаром и солью. Добавляем муку и замешиваем мягкое тесто. Вымешиваем, делим на 4 части. Каждую часть раскатываем в колбаску и делим на кусочки шириной 2-3 см.
В кипящую подсоленную воду закладываем вареники. Варим 2-3 минуты. Вынимаем из воды и заправляем сливочным маслом со сметаной. Также к ним можно добавить сгущенное молоко, варенье или свежие фрукты.
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