Ленивые вареники - это замечательный, здоровый, быстрый, а главное, вкусный завтрак

Порой хочется приготовить нечто эдакое, но нет на это ни времени, ни сил, ни вдохновения. Ivona предлагает вам рецепт простого, вкусного, а главное - быстрого блюда, с приготовлением которого справится даже ребенок - сладких ленивых голубцов. Они идеально подойдут для завтрака, а также могут украсить ваш обед или ужин в качестве десерта.

Сладкие ленивые вареники: простой пошаговый рецепт (с видео) pinterest.com

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Ингредиенты:

Творог - 400 г

400 г Яйцо - 2 шт.

2 шт. Мука - 4 ст.л.

4 ст.л. Сахар - 2-3- ст.л.

2-3- ст.л. Соль - по вкусу

по вкусу Сливочное масло

Сметана

Сладкие ленивые вареники: простой пошаговый рецепт (с видео) pinterest.com

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Приготовление:

Творог растираем с яйцами, сахаром и солью. Добавляем муку и замешиваем мягкое тесто. Вымешиваем, делим на 4 части. Каждую часть раскатываем в колбаску и делим на кусочки шириной 2-3 см.

В кипящую подсоленную воду закладываем вареники. Варим 2-3 минуты. Вынимаем из воды и заправляем сливочным маслом со сметаной. Также к ним можно добавить сгущенное молоко, варенье или свежие фрукты.

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