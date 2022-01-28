«Спас» — один из самых популярных супов армянской кухни. Мы узнали, как его правильно готовить, когда есть и с чем подавать

Армения — древняя страна с очень богатой кухней.

Со временем многие блюда забываются, многие уступают свое место современным, не особо полезным фастфудам. Мы продолжаем знакомить вас с секретами армянской кухни с помощью коренной ереванки, Нелли Галстян.

«Моя цель — немного познакомить широкие массы с армянской историей и, конечно, в основном с кухней, — говорит Нелли Галстян. — Сегодня речь пойдет о простом, но в то же время очень полезном блюде под названием «Спас» (или, как его еще называют в Армении, танапур). У нас в Армении говорят, что его нужно есть после того, как сытно поели.

«Спас» — один из супов армянской кухни, который употребляют хотя бы раз в неделю.

По легенде, название супа «Спас» появилось в армянской кухне в 19 веке. В это время, после русско-турецких войн, казачьи полки постоянно размещались на Кавказе. Когда русские казаки заглянули в армянский дом в Карской области Западной Армении (ныне территория Турции), в горах было очень холодно, стояли морозы -30°. Замерзших голодных казаков гостеприимный хозяин дома накормил горячим супом. В благодарность они произнесли: «Спас ты нас добрый крестьянин, спас». Отсюда, по легенде, и пошло название супа «Спас» — параллельно с «танапуром»).

«Апур» — по-армянски «суп», а «тан» — кисло-молочный напиток, разбавленный кисломолочным напитком мацун.

фото: Нелли Галстян. Классический «Спас»



Ингредиенты:



500 г мацуна

3-4 ст. л. жирной сметаны

0,5 стакана дзавара (пшеничная крупа)

1 яйцо

2 ст. л. муки

Соль по вкусу

Кинза, небольшой пучок

Мята, небольшой пучок



Для заправки по желанию



1 большая луковица

3 ст. л. топленого масла (подойдет и сливочное)

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Желательно, чтобы все ингредиенты были одной температуры. Пшеничную крупу нужно промыть и варить в большом количестве холодной воды до готовности. Затем отбросить на сито и дать жидкости стечь.В кастрюле с толстым дном смешать яйцо с мукой, добавить мацун и сметану. Если мацун не очень кислый, сметану можно не добавлять.После того как все хорошо смешалось, добавить дзавар и 2-2,5 стакана холодной воды, постоянно помешивая. Масса должна быть не очень густой, но и не жидкой. Поставить на огонь и, помешивая, следить чтобы во время варки она не свернулась. После того как закипит, уменьшить огонь и варить минут 15-20, время от времени помешивая.Параллельно можно приготовить заправку: очень мелко порубить лук и обжарить в масле до золотистого цвета. В Армении такой суп готовят по-разному и в каких-то регионах эту заправку вообще не добавляют.«Спас» (танапур) подают летом в холодном виде, зимой — горячим.При подаче находчивые хозяйки ставят на стол и свежерубленую кинзу и мяту (можно и сушеную). Вкусен «Спас» как со свежей зеленью, так и сушеной,Его можно есть и со свежей зеленью и с сушенной, зависит от желания.

Бари ахоржак! (арм. «Приятного аппетита!». — Прим. редактора)