Суп из крапивы военной весной особенно актуален - это и не дорого, и очень полезно благодаря витаминам и вкусно

Война в Украине длится уже второй месяц и многие украинцы испытывают не только нехватку витаминов, но и нехватку денег. Поэтому суп из зелени, которую можно найти буквально в каждом дворе - крапивы придется очень кстати. Попробуйте, ведь в крапиве большое количество витаминов.

У крапивы уникальный состав, например аскорбиновой кислоты в четыре раза больше, чем в лимонах. Также в крапивных листьях много каротина, пантотеновой кислоты, витаминов К и В 2. Из крапивы можно приготовить не только суп, очень вкусным получается салат из крапивы. Часто вместе с крапивой в суп добавляют щавель и тогда получится зеленый борщ. В классический суп из крапивы при подаче добавляют вареное яйцо. Приготовить суп из крапивы несложно, необходимо просто нарвать самому растение и лучше в экологически чистых районах, а также купить мясо и стандартные для супа овощи, зелень.

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