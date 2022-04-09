Крапива одна из первой появляется на голой земле и из нее можно приготовить вкусной первое
Война в Украине длится уже второй месяц и многие украинцы испытывают не только нехватку витаминов, но и нехватку денег. Поэтому суп из зелени, которую можно найти буквально в каждом дворе - крапивы придется очень кстати. Попробуйте, ведь в крапиве большое количество витаминов.
У крапивы уникальный состав, например аскорбиновой кислоты в четыре раза больше, чем в лимонах. Также в крапивных листьях много каротина, пантотеновой кислоты, витаминов К и В 2. Из крапивы можно приготовить не только суп, очень вкусным получается салат из крапивы. Часто вместе с крапивой в суп добавляют щавель и тогда получится зеленый борщ. В классический суп из крапивы при подаче добавляют вареное яйцо. Приготовить суп из крапивы несложно, необходимо просто нарвать самому растение и лучше в экологически чистых районах, а также купить мясо и стандартные для супа овощи, зелень.
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Приготовление
- Нарезать картофель ломтиками, залить водой и довести до кипения.
- Нарезать мясо кусочками, обжарить на растительном масле.
- Добавить мясо к картофелю.
- Нарезать тщательно промытую крапиву в суп через 20 минут после добавления мяса.
- Варить до готовности.
- Сварить яйца.
- Мелко нарезать зеленый лук.
- Подавать с яйцом, посыпать зеленым луком.
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