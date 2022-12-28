Названы знаки зодиака, которые поженятся в 2023 году
2023 год обещает быть волшебным; полный любви и романтики, настолько, что 8 счастливых знаков зодиака, скорее всего, пройдут к алтарю и скажут: «Да»! Любовь определенно витает в воздухе для Овнов, Тельцов, Близнецов, Дев, Весов, Скорпионов, Стрельцов и Козерогов в 2023 году, и мы гарантируем, что их жизнь изменится навсегда и к лучшему. Вы входите в наш список?
Какие знаки зодиака вступят в брак в этом году?
1) Овен: будьте готовы сказать «да».
Когда вы взволнованы, вас ничто не сдерживает! Свадьба возможна в марте или летом.
2) Телец: Громко звонят свадебные колокола.
Сможете ли вы провести свадьбу в холодное время года, если только не уедете далеко на свадьбу под солнцем? В любом случае союз для вас объявлен в феврале или октябре!
3) Близнецы: будьте готовы к волшебству.
Месяц май станет для вас знаковым и волшебным! Весной вас ожидает большой праздник, свадебное платье и возлюбленый у алтаря.
4) Дева: давайте сделаем все официально.
Несмотря на некоторые опасения с вашей стороны, любовь заставляет вас согласиться на союз в марте, апреле, мае или октябре!
5) Весы: наденьте на него кольцо.
Ваше сердце так взволновано, что хочет сказать большое официальное "ДА" в марте, июне, а может быть, и в сентябре.
6) Скорпион: летние свадебные колокола.
После взлетов и падений 2023 года вы можете удивить всех объявлением о свадьбе в период с октября до конца года!
7) Стрелец: дела примут серьезный оборот.
Вы можете пожениться и устроить большой свадебный банкет по этому случаю в марте или летом.
8) Козерог: весна приносит радость.
Может ли май быть месяцем вашей свадьбы? В любом случае, вы можете носить кольцо на пальце в 2023 году!
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