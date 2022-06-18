Кто в пожилом возрасте будет обладать несносным характером

Все мы обладаем разными характерами, а, значит, и стареем по-разному. Кто-то из знаков зодиака не дождется момента, когда на пенсии будет играть со внуками, а другие до последнего будут оттягивать процесс старения походами к косметологу.

Овен

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Телец

Овны бояться стареть, поэтому будут делать все, чтобы продлить молодость. Для этого они будут одеваться как современная молодежь и посвящать все свободное время развлечениям. В пожилом возрасте упрямство Овнов усилится. Детей и внуков они постоянно будут поучать, ссылаясь на свой огромный жизненный опыт.

Представители этого знака считаются самым ярким примером скупых и вечно чем-то недовольных бабушек и дедушек. В пожилом возрасте Тельцы обожают сплетничать и критиковать окружающих. Кроме того, Тельцы любят хорошо покушать. В старости они научаться готовить самые сложные блюда и наберут несколько лишних килограммов.

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Близнецы

Более мнительных персон не найти! Им всегда кажется, что у них есть какие-то проблемы со здоровьем и внешним видом. Поэтому Близнецы в пожилом возрасте будут активно посещать врачей и косметологов. При этом за фигуру они сильно не переживают, ведь зачастую она остается у них такой же, как в юности. Кроме того, представители знака даже в старости не против освоить новый навык.

Рак

В пожилом возрасте Раки живут обеспеченно, поскольку всю жизнь копили деньги на старость. Представители знака будут заниматься воспитанием внуков, а если их у них нету, то найдут себе хобби или начнут осваивать новую профессию. С Раков получаются идеальные бабушки и дедушки. Наследникам интереснее с ними общаться, чем с ровесниками.

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Лев

Львы созданы для того, чтобы быть в центре внимания. В старости им постоянно не хватает заботы родственников и знакомых. Они буквально мучают близким своими преувеличенными историями и нравоучениями. К старости представители знака накапливают солидные суммы денег и с радостью раздают внукам.

Девы

Девы в старости стают ворчливыми, придирчивыми и мелочливыми. Они из тех бабушек и дедушек, которые сплетничают на лавочке под подъездом и критикуют современную молодежь. Их перфекционизм не дает никому покоя, ведь Девы требуют от окружающих идеального выполнения задач. При этом представители знака в пожилом возрасте крайне озабочены своей внешностью. Как и в юности останутся такими же модниками и не откажутся от омолаживающих процедур и занятий спортом.

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Весы

Весы жутко бояться изменений во внешности, которые приходят с возрастом. Нередко они скупают полмагазина косметики или вовсе ложатся под нож пластического хирурга. Даже в 80 лет они будут всех убеждать, что им немного за 40. В пожилом возрасте у Весов полностью исчезает чувство стыда и страха. Они из тех бабушек и дедушек, которые будут разрешать внукам любые шалости.

Скорпион

В пожилом возрасте Раков переполняет чувство собственного величия и важности. Они искренне верят, что молодое поколение обязано пользоваться их советами и выполнять любые приказы, ведь мудрее их никого в мире нет. Кроме того, с возрастом Раки становятся очень пессимистичными.

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Стрелец

Стрельцы в старости будут окружать себя молодым поколением. На публике они будут появляться в трендовой молодежной одежде с ярким цветом волос и на высоких каблуках, чтобы скрыть свой настоящий возраст. Для внуков Стрельцы становятся лучшими друзьями. Ведь их мудрые советы никогда не превращаются в старческое бурчание.

Козерог

Чем старше становятся Козероги, тем больше получают удовольствие от жизни. На пенсии они наконец-то начинают жить для себя: путешествуют, осваивают новые навыки, развлекаются и даже заводят романы. Если в молодости Козероги — серьезные и ответственные люди, то в старости они ведут себя как дети.

через GIFER

Водолей

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Рыбы

Водолеи с нетерпением ждут пенсии, чтобы уйти на заслуженный отдых. Правда, бездельничают они только несколько недель. А дальше составляют длинные списки с планами. При этом представителям знака удается абсолютно все успевать. А если у них все равно уж слишком много свободного времени, то снова устраиваются на работу. Ведь сидеть дома с внуками — это для Водолеев настоящая пытка. Кроме того, Водолеи считают, что никогда не поздно начать что-то новое. Поэтому на пенсии они учатся водить машину, занимаются йогой, переезжают жить в деревню и даже катаются на сноуборде.

А вот Рыбы наоборот в старости стараются не заниматься составлением списком задач на день и больше времени посвящают отдыху. в пожилом возрасте переключаются на семейные ценности и обожают гулять с внуками. Отметим, что Рыбы панически бояться наступления старости. Почти каждый вечер они будут пересматривать фотографии из юности и подводить различные итоги.

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